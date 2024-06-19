Цей період був найскладнішим у житті подружжя. Арам Арзуманян та його дружина тричі втратили дітей – вагітність завмирала у першому триместрі.

До слова Дружина Олександра Усика показала молодшу доньку: фото зачарували мережу

Зірка "Скаженого весілля" розповів, що він постійно підтримував свою дружину і не показував, що йому також боляче. На його думку, саме це є ключем до того, щоб пережити горе.

Якраз через підтримку і треба переживати це. Самому дуже боляче, просто не знаходиш місця. Вона ніколи не бачила, щоб я через це плакав. Біля неї я був максимально сильний, підтримував, я казав, що ми знайдемо вихід, все буде добре, головне твоє здоров'я,

– поділився актор.

Арам зізнався, що чув дуже болючі слова від дружини: про те, що вона ніколи не зможе народити, що вона не потрібна і неповноцінна.

"Це просто розриває серце, розриває тебе зсередини, але ти маєш триматись терпіти і її надихати, бути поряд. Потім якусь мить знайдеш – пішов поплакав собі. Я шукав відповіді тоді скрізь. Бо лікарі нічого не знають що робити, аналізи ніхто не знає що робити, досвідчені супердорослі не знають що робити. Я навіть до чаклунів їздив", – поділився Арзуманян.

Артист сам був ініціатором того, щоб шукати розв'язання проблеми. Він підкреслив, що втрата дітей була трагедією не тільки для його дружини, але й для нього теж.

Я всередині плакав, але я не показував що я плачу. Я постійно я показував що я сильний і я витягну тебе з цієї ситуації. Розумів, що моя підтримка їй зараз просто надважлива. У думках взагалі там не було такого що там знайти когось іншого. У цьому і сила – підтримка саме чоловіка,

– вважає Арам Арзуманян.

Особисте життя Арама Арзуманяна: що відомо