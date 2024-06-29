Вдячна за довгий шлях разом, – зірка серіалу "Кріпосна" розлучилась з чоловіком

Українська акторка Анна Сагайдачна повідомила, що розлучилась з чоловіком. Це сталося ще близько року тому.

Акторка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна та її чоловік Євген Третяк були у шлюбі близько п'яти років. Але їхні шляхи розійшлись, про що зірка сповістила на своїй сторінці.

До слова На тлі чуток про зради Потапа: Настя Каменських відповіла, чи розлучається з чоловіком

Анна Сагайдачна зізналась, що довго відкладала допис. Схоче, що подружжя розірвало шлюб ще минулого року.

Я довго відкладала цей пост – ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма – це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується,

– написала Анна Сагайдачна.



Анна Сагайдачна та Євген Третяк з сином / Фото з інстаграму акторки

Особисте життя Анни Сагайдачної