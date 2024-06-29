Акторка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна та її чоловік Євген Третяк були у шлюбі близько п'яти років. Але їхні шляхи розійшлись, про що зірка сповістила на своїй сторінці.
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Анна Сагайдачна зізналась, що довго відкладала допис. Схоче, що подружжя розірвало шлюб ще минулого року.
Я довго відкладала цей пост – ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина – іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма – це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується,
– написала Анна Сагайдачна.
Анна Сагайдачна та Євген Третяк з сином / Фото з інстаграму акторки
Особисте життя Анни Сагайдачної
- Анна Сагайдачна рідко розповідала про особисте життя. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що перебувала у стосунках зі старшим на 17 років чоловіком. Це було її перше кохання, акторці було 18 років. Стосунки були токсичними, Анна навіть задумувалась про самогубство.
- Та згодом Анна Сагайдачна знайшла своє справжнє кохання. У 2018 році вона вийшла заміж за продюсера Євгена Третяка. У подружжя народився син Тимур.