Через кілька місяців після втрати Тоня Матвієнко презентувала пісню "Ти – це я", яку створила у пам'ять про маму. У композиції звучить голос Ніни Митрофанівни – його відтворила нейромережа.

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Нова пісня Тоні Матвієнко

Українська співачка розповіла про сенс пісні. Для неї він полягає в тому, що кожна дитина завжди залишається маленькою для своїх батьків. Вони наділяють нас силою життя, а згодом ми маємо виростати і ставати підтримкою для інших.

Ми – продовження наших батьків. В пісні "Ти – це я" себе впізнають багато людей. Ми можемо бути не схожими зовнішньо зі своїми батьками. Але у багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості,

– поділилась Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Ти – це я": дивіться відео онлайн

Разом із піснею артистка презентувала mood-відео, над яким працював режисер Олег Борщевський. Наприкінці ролика лунає фраза "А я – це ти", голосом Ніни Матвієнко.

Як Тоня Матвієнко переживає втрату

Герой України та народна артистка Ніна Матвієнко померла у жовтні 2023 року. Відтоді її доньці Тоні доводиться жити без найріднішої людини.

Перші тижні після втрати Тоня Матвієнко не могла спати й переживала сильний шок і стрес. Співачка розповіла, що закрилась у собі, майже не їла і приймала снодійні. Вона зізналась, що її супроводжувало відчуття присутності матері.

Зіркова донька змогла знайти розраду у своїй близьких та друзях, які не давали залишатись наодинці з думками.