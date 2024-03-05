Руки опустилися, – Ліза Глінська розповіла, як учасник намагався усунути її з фіналу "МастерШеф"
Джерело:Аліна Доротюк
Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська розповіла, що не на мить не сумнівалась у перемозі. Окрім одного моменту, коли суперник намагався усунути її у фіналі.
Єлизавета Глінська зізналась, що з першого епізоду та до останнього вірила у свою перемогу. Адже була впевнена, що тріумф потрібен їй більше, ніж іншим учасникам.
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Хто намагався "злити" Лізу Глінську у фіналі
Та один з учасників вніс їй думку про те, що переможцем другого сезону може стати тільки чоловік. І Лізі така маніпуляція здалася правдивою.
Коли у фіналі залишилися троє, Міша підійшов до мене і сказав: "Ти ж розумієш, що я переможу? Перший сезон – перемогла жінка. Другий сезон – не може перемогти жінка". І я: точно, реально. Не може так бути. Має бути переможцем жінка, потім хлопець,
– пригадала Ліза Глінська.
Ліза зізналась, що вирішила однаково викладатися на повну. У неї трохи опустилися руки й вже під час оголошення вона була впевнена, що перемога їй не світить.
"У мене ручки спочатку підопустилися. А потім така: ні, я буду робити все одно. Коли оголошували результати, я була на 90% впевнена, що переможцем буде Міша", – додала зірка.
Інтерв'ю з Лізою Глінською: дивіться відео онлайн
Зараз Єлизавета Глінська та Михайло Сосновських не підтримують стосунки. Кулінарка розповіла, що чоловік образився на неї через програш. Серед учасників свого сезону Ліза спілкується з Олександром Білодідом, Віталією Іващенко.
Ліза Глінська на "МастерШеф"
- У 2012 році Єлизавета Глінська перемогла у кулінарному шоу "МастерШеф" 2 сезон. Того самого року вона закінчила кулінарний курс у знаменитій школі Le Cordon Bleu.
- Ліза Глінська повернулася у проєкт через 6 років: але цього разу у ролі судді. Вона оцінювала учасників "МастерШеф. Професіонали" та "МастерШеф-9". Згодом її замінила Ольга Мартиновська.