Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська заінтригувала ніжним фото: у мережі обговорюють її вагітність

Переможниця та колишня суддя шоу "МастерШеф" поділилася новим фото. Фани запідозрили, що зірка вагітна.

Кулінарна експертка та блогерка опублікувала на особистій сторінці ніжне фото. Вона ніяк це не прокоментувала, але в мережі вже обговорюють знімок.

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Ліза Глінська натякнула на вагітність

Зірка "МастерШеф" позувала на кольоровому тлі та одягнула атласну пудрово-рожеву сукню і білу напівпрозору накидку. Вона вклала волосся у локони та оголила плечі.

Ліза Глінська ніяк не прокоментувала новину, залишивши емоджі у вигляді квітів. Можливо, цей допис вона присвятила до Міжнародного дня боротьби за права жінок.



Ліза Глінська / Фото з інстаграму Лізи Глінської

У коментарях шанувальники стали обговорювати вагітність зірки кулінарного шоу. Чимало фанів привітали її з поповненням:

"Вітаю. Коли дивилася інтерв'ю, здогадалася, що ви при надії";

"Вітаю. Якщо мені не здалося, то ще раз вітаю";

"Вітаю від щирого серця".

Інші ж користувачі зауважили, що насправді це архівне фото. Ліза публікувала його кілька років тому. Наразі зірка ніяк не коментує чутки.

Ліза Глінська втратила дитину

У нещодавньому інтерв'ю зірка "МастерШеф" розповіла про те, як втратила дитину під час пологів. Єлизавета розповіла, що народжувала первістка у Ялті. Лікарка проколола їй міхур (чого робити не можна) і дала 4 стимуляційні таблетки замість одної. Дитина народилась мертвою, а Ліза вижила дивом.

"Що більше я тужилася, то сильніше душила дитину. Я народила мертву дитину. У мене почалася кровотеча… я вижила якимось чудом в цьому всьому", – пригадувала кондитерка.

Єлизавета не покарала лікарів через відсутність сил на той момент, але зараз дуже про це жалкує.