Повномасштабне вторгнення не стало для зірки "Маски-шоу" Бориса Барського перейти на українську мову. 64-річний артист розповів, що в нього українська родина, яка все життя спілкувалась двома мовами й усі добре один одного розуміли.

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Чому Борис Барський не спілкується українською

На думку Барського, людину потрібно судити за вчинками. Він послався на військових, які спілкуються російською на фронті.

Проблема трошки інша. Потрібно судити людину за вчинками. А не по тому, якою мовою вона говорить. Вчинки російськомовних проявляються, наприклад, навіть на передовій. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. Це щиро і від душі має бути,

– сказав артист.

Також актор вважає, що російська мова для Одеси – це "традиції і культурна спадщина". Він додав, що цією мовою спілкується з журналістами з Естонії, Данії, Нідерландів тощо.

У 2004 я ходив на мітинги й захоплювався цією мовою. Ніхто не нав'язував мені її. Це не мова Путіна. Я не бачу тут проблеми. У чому проблема? У неприйнятті? У відторгненні? Ну сваріть мене за це. У мене була п'ятірка з української мови у школі. Дуже добре її знав. Але в мене не було достатнього спілкування. Я можу говорити українською, але потрібно увімкнути в голові перекладач. І це не щиро просто", – додав Борис Барський.

Ну я вважаю, що не можна історію Одеси викреслити. Я покоління динозаврів. Наступне покоління говорять українською. Але почекаємо, коли я вимру,

– підсумував комік.

Нагадаємо, днями мережу шокувала пара з Одеси, якій поставили запитання українською мовою. Ті російською відповіли: "Ми нє панімаєм ваш язик", а потім попрощались зі словами: "До побачення".

Подкаст з Борисом Барським: дивіться відео онлайн

Де зараз Борис Барський

Український актор і зірка комік-трупи "Маски-шоу" залишився в Україні, Одесі, після початку повномасштабного вторгнення. З часом він відновив роботу Дому клоунів, запрошуючи туди не тільки цивільну публіку, але й виступаючи для військових та переселенців.

Борис Барський на сцені театру вже понад 40 років. Він написав та видав 7 книжок. Артист долучається до благодійних ініціатив, а тому отримав медаль за волонтерську діяльність.