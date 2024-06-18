Зірка "Голосу країни", який служить в ЗСУ, втретє став батьком: перше фото малюка
Джерело:Юрій Городецький
Фіналіст "Голосу країни" Юрій Городецький повідомив про поповнення в сім'ї. Його дружина-військова народила третю дитину.
Юрій Городецький – український військовослужбовець та суперфіналіст шоу "Голос країни-13". Його дружина також військовослужбовиця. У сім'ї захисників днями сталося поповнення – на світ з'явилась третя дитина.
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Юрій Городецький та його кохана стали батьками втретє. У них народився син – це сталося у День батька, який цьогоріч святкували 16 червня.
Кохана, це найкращий подарунок на День батька. Я найщасливіший батько у світі. Безмежно Вас кохаю,
– написав Юрій Городецький.
Перше фото малюка / Фото з інстаграму Юрія Городецького
Багатодітну сім'ю привітала з поповненням Наталія Могилевська. Вона зустрічалась з подружжям в Одесі напередодні пологів. Співачка розсекретила, що третього сина назвали Олександром.
Вітайте! У родині Городецьких вчора народився хлопчик, Олександр. Ми бачилися 2 дні тому на концерті в Одесі. Вони хвилювалися, що від емоцій почнуть народжувати саме у залі. Так і сталося, наступного дня вони народили, – розповіла артистка.
Чим відомий Юрій Городецький
- Юрій Городецький вступив до ЗСУ у 18 років. Він є командиром підрозділу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
- Музика завжди була важливою частиною його життя. З першого класу він виступав у сільському клубі, а під час війни співав під гітару для своїх побратимів. Юрій Городецький прославився завдяки виконанню патріотичних пісень у 2022 році.
- Вже у 2023 році Юрій Городецький взяв участь у 13 сезоні "Голосу країни". Він пройшов до суперфіналу, але поступився переможним місцем іншому військовому – Михайлу Панчишину.