Зірка фільму "Гуцулка Ксеня" вперше розповіла про рак грудей

Акторка Катерина Молчанова розповіла, що в неї діагностували онкологічне захворювання на початку лютого. Зірка фільму "Гуцулка Ксеня" вже перенесла операцію, але надалі їй потрібно бути пильною до свого здоров'я.

Катерина Молчанова розповіла, що пройшла обстеження на початку грудня, бо робить перевірки щороку. У її родині з обох ліній жінки хворіли на рак.

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Зірка "Гуцулки Ксені" розповіла про рак

На початку лютого в акторки діагностували рак грудей. Через місяць їй зробили операцію та вирізали пухлину, груди зберегли. Тепер вона є людиною, яка звільнилась та вижила від раку. Також Катерина почала місячний курс радіотерапії.

На початку лютого мені діагностували рак грудей. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Груди зберегли й залишили декілька шрамів. Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хімієтерапія не показана,

– розповіла Молчанова.

Молчанова зауважила, що її рак гормонозалежний. Тому вона 5 років щодня прийматиме спеціальні ліки, що введуть її у менопаузу. Через них у 35 в акторки буде штучний клімакс – фактично, це ціна її життя. Лікування від раку може виключити можливість стати мамою, але, за теорією, в її випадку це тимчасово.

Також зірці зробили генетичний тест, що перевіряє на схильність до різних видів раку. Він виявився негативним, але їй однаково потрібно приймати ліки та часто перевірятися у лікаря.

Протягом останніх 3 років моє життя змінювалось багато разів. Я встигла пережити розлучення, депресивний епізод із прийманням антидепресантів, повномасштабне вторгнення, біженство з дитиною, усі приколи життя мами з дитиною в іншій країні та рак. Кожен цей етап був максимально трансформаційним. Але рак якось швидко, без запитань, відсік все непотрібне,

– зізналась Катерина.



Катерина Молчанова / Фото з інстаграму акторки

Що було для акторки найважчим

Катерина Молчанова зауважила, що найскладніше було зізнатись про хворобу близьким та у цьому стані думати про майбутнє доньки.

Мені було так погано, що хотілося здохнути. Але потім я згадувала, що мені погано від того, що я можу померти, і я передумувала. І так по колу. Жити уважніше. Ось чому мене навчив рак. Уважніше до свого часу, рішень, до свого оточення,

– додала актриса.

Наприкінці Катерина закликала усіх записати себе та рідних на огляд. І ще до результатів жити своє життя уважніше.