Тамара Яценко народилася в селі Горенка, що в Київській області. Вона закінчила театральну студію при Українському академічному драматичному театрі, а згодом Російську академію театрального мистецтва, пише 24 Канал.

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Чим відома Тамара Яценко

Акторка працювала в Івано-Франківську, Києві, була музкерівницею у дитячому садку. Потім вона пішла до Молодого театру, де здобула першу зіркову роль Проні Прокопівни з п'єси "За двома зайцями". На сцені Київського молодого театру Тамара Яценко понад 700 разів зіграла роль Проні. Там вона працювала близько 40 років.

Тамара Яценко також грала Мадам Александру у виставі "Голубка", де постала у кардинально іншому образі та вразила читача. За це вона отримала премію "Київська пектораль".



Тамара Яценко / Фото з фейсбуку

Шоу "Довгоносики" принесло найбільшу популярність акторці. Але вона неоднозначно відгукується про цей досвід.

Вони принесли мені величезну популярність. І досі приносять. Нещодавно на гастролях підходили глядачі саме як до актриси з Довгоносиків і просили сфотографуватися. А з іншого боку, після цього телешоу мені стало важче працювати,

– зізналась Яценко.



Тамара Яценко у шоу "Довгоносиків" / Фото OBOZ.UA

Тамара Яценко знялась у кінофільмах та серіалах. Серед них "Слуга народу" та "Останній москаль". Вона отримала звання Народної артистки України, хоч не мала Заслуженої.

Як Тамара Яценко живе зараз

Акторка залишається в Україні та продовжує працювати у театрі. Разом з актором Володимиром Горянським вона грає у виставі "Бейбі бум".

Все у Тамари добре – працює. Глядач її сприймає тепло. Дуже хороша вистава у нас виходить. І тема цікава – про сім'ю, дітей. Начебто комедія, але історія повчальна – присвячена демографічній ситуації. І актуальна на сьогодні, бо не секрет, що багато родин через війну розпадаються,

– розповів актор для OBOZ.UA.



Актори вистави "Бейбі бум" / Фото з фейсбуку

Тамара Яценко має квартиру в районі Оболонь у Києві. У неї є цивільний чоловік Олег Коваленко, який також є актором. Актриса жодного разу не була заміжня і не має дітей, але про це не шкодує.

Акторка зізналась, що має родичів у Росії. Та з початку повномасштабного вторгнення вона з ними не спілкується.

Сестра дружини брата живе в Росії. Дзвонить і каже, що ми вісім років знущалися з донецьких. Що тут поясниш? Вони ж зазомбовані. Можливо, згодом самі себе перевиховають,

– поділилась Яценко.



Тамара Яценко та Ольга Сумська / Фото з фейсбуку