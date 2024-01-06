Георгій Делієв народився у Херсоні, а його дитинство пройшло у Новій Каховці, пише 24 Канал. Він зі студентських років почав займатися сценічним мистецтвом, а згодом почав працювати у театрах.

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У 1984 році Георгія прийняли до ансамблю пантоміми та клоунади "Маски" – зараз це самостійна компанія, де Делієв є художнім керівником, режисером та актором. Він знімався у багатьох фільмах, також був депутатом Одеської міської ради, а ще створював пісні.



Георгій Делієв з дружиною / Фото з фейсбуку

Скандали за участі Делієва ще до війни з Росією

У 2006 році Георгій Делієв зняв сатиричний кліп "Рідна мова", де висміяв українську. У ньому він намагається співати російською, але у відео з'являються кремезні чоловіки, які затикають йому рота та вимагають робити це українською. У кліпі актор і гуморист висміяв і облаяв тодішнього президента Ющенка.

Критики звинуватили Делієва в українофобії, але той відповів, що відео було чернеткою і присвячене штучному розколу суспільства через мовне питання. Та у 2011 році він таки потрапив до топ-10 українофобів за версією журналу "Український тиждень". Попри це, саме за Віктора Ющенка Георгій став Народним артистом України (2009).

Реакція Делієва на війну на Донбасі й окупацію Криму

На окупацію Криму та початок російсько-української війни Георгій Делієв відреагував з позицією, прихильною до Росії. Він заявляв, що у подіях ніхто не винен, а війна відбувається чи то між політиками, чи то між Заходом і Путіним.

Правильно, якщо люди так вирішили. Я сумніваюся, що там 97 відсотків "за", але, напевно, була більшість. Однозначно сказати, правильно це чи ні, не можна. З одного боку, якщо більшість так вирішила, то це правильно,

– казав він про окупацію Криму.

Пізніше Делієв говорив, що він проти загарбання Криму, але коментував усе неохоче. Бо стверджував, що артист має бути нейтральним. За рік до повномасштабного вторгнення він висловився щодо України.

"Україну зараз не можна розглядати як самостійну державу. Вона живе за правилами світових ігор, умови яких ми не знаємо", – вважав Делієв.



Георгій Делієв / Фото з фейсбуку

Де перебуває Георгій Делієв зараз

З початку повномасштабної війни комік публікував у своєму фейсбуці лиш ікони та молитви й просив про мир.

"Сьогодні Прощене Воскресіння. Я прошу всіх пробачення і всіх прощаю. Усім бажаю Миру, Миру та Миру. А для захисту 90 псалом царя Давида рекомендую почитати регулярно", – писав Делієв.



Скриншот з фейсбуку Георгія Делієва

Після 24 лютого Георгій Делієв виїхав з України до Франції. Разом з ним – дружина Катерина, 7-річний син Микола, 2-річний син Лука, донька Яна від першого шлюбу та онука.

Звичайно, я дуже сумую за нашим будинком. Перед війною ми планували посадити молоді дерева, але так і не встигли це зробити. Сподіваюся, що зможемо втілити ці плани в найближчому майбутньому,

– казав Георгій Делієв.

Свою позицію гуморист більше не коментував. Відомо, що він продовжує роботу у Парижі, де в грудні 2022 відкрив виставку, а також продовжує виступати з виставами.



Георгій Делієв з дружиною / Фото з фейсбуку