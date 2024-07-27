Женя Галич розповів, як запросив на побачення Юлію Саніну: що відповіла співачка

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич пригадав, що хотів сходити на зустріч з Юлією Саніною. Він розповів, як співачка відреагувала на його запрошення.

Женя Галич вже розповів, що ходив на побачення з Христиною Соловій. Однак він не мав почуттів до співачки.

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Також музикант зізнався, що запрошував на зустріч фронтвумен гурту The Hardkiss. Та вона відмовила Жені Галичу.

Нещодавно запрошував на побачення Юлію Саніну з The Hardkiss. Вона сказала, що це зараз неактуально. Ми щось сміялися й кажу: "З тебе побачення". А вона відповідає: "Ні, на жаль, це зараз не актуально",

– розповів лідер гурту O.Torvald.

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Зауважимо, Женя Галич має дружину Валерію, з якою вони виховують двох дітей. Однак війна розлучила подружжя: жінка разом з дітьми живуть в іншій країні. За словами Жені Галича, відстань для них не новинка, бо у музиканта завжди були гастролі, а в його коханої – робота.