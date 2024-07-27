Женя Галич уже рассказал, что ходил на свидание с Кристиной Соловий. Однако он не имел чувств к певице.

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Также музыкант признался, что приглашал на встречу фронтвумен группы The Hardkiss. Но она отказала Жене Галичу.

Недавно приглашал на свидание Юлию Санину с The Hardkiss. Она сказала, что это сейчас неактуально. Мы что-то смеялись и говорю: "С тебя свидание". А она отвечает: "Нет, к сожалению, это сейчас не актуально",

– рассказал лидер группы O.Torvald.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Заметим, Женя Галич имеет жену Валерию, с которой они воспитывают двоих детей. Однако война разлучила супругов: женщина вместе с детьми живут в другой стране. По словам Жени Галича, расстояние для них не новинка, потому что у музыканта всегда были гастроли, а у его любимой – работа.