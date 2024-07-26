Крім того, він зізнався, що запросив ще одну відому співачку Юлію Саніну на побачення. Євген навіть розсекретив, чи вона погодилася.

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Женя Галич поділився, що ходив на побачення з Христиною Соловій в клуб.

Ну, мені здається, що в мене було побачення з Христиною Соловій... Було як побачення, але просто їй тоді стало погано, і ми допомагали їй подолати напад кольки чи чогось подібного, і на руках її виносив із клубу,

– розповів виконавець.

Водночас він зауважив, що почуттів до співачки в нього не було.

Євген додав, що нещодавно запрошував на побачення солістку The Hardkiss Юлію Саніну, проте вона йому відмовила.

Ми щось сміялися й кажу: "З тебе побачення". А вона відповідає: "Ні, на жаль, це зараз не актуально",

– пригадав лідер рок-гурту.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, Женя Галич має двох дітей від дружини Валерії. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну жінка була змушена виїхати за кордон разом з донькою та сином. Раніше музикант неоднозначно висловлювався про шлюб з коханою. Навесні він стверджував, що відстань не вплинула на їхні взаємини, додаючи при цьому, що "у кожного вже було особисте життя" і що "вони не належать одне одному". Такі заяви викликали чимало запитань у шанувальників. Попри ці коментарі, співак досі не робив офіційних заяв про розлучення.