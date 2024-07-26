Пакував трупи наших хлопців, – Женя Галич відверто розповів про службу в ЗСУ

Євген Галич, фронтмен рок-гурту O.Torvald, поділився подробицями своєї служби в українській армії з початку повномасштабного російського вторгнення. Музикант розповів про різні військові посади, які він обіймав.

Він також зізнався, де зараз проходить службу. До того ж артист розповів, як перебування на фронті довело його до алкоголізму.

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За словами Галича, він спочатку призвався як командир взводу, керуючи підрозділом із 26 осіб. Згодом його перевели на посаду офіцера з матеріально-технічного забезпечення, де він продовжував активно підтримувати бойові підрозділи.

Це не означає, що я просто сидів у тилу. Ні, ми виїжджали до хлопців. Наші бойові роти 135-го батальйону регулярно виїжджали працювати та поверталися,

– пояснив артист.

Водночас найбільш емоційно складним етапом стала робота офіцером військово-цивільного співробітництва.

Я – та людина, яка у рефрижератор пакувала трупи наших хлопців і відвозила їхнім батькам,

– розповів музикант.

Галич також чесно розказав про свої спроби впоратися з психологічними наслідками побаченого на фронті. Він зізнався, що спочатку відмовлявся від професійної психологічної допомоги, намагаючись самостійно подолати стрес: "Мені здавалося, що я впораюся з усім сам. Мені здавалося, що це не потрібно, що мене алкоголь врятує".

Зрештою військовий звернувся до психіатра, який прописав йому антидепресанти й транквілізатори й стан Євгена через деякий час лікування покращився.

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Зауважимо, наразі Євген Галич продовжує свою службу в Києві.