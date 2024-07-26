Галич пояснив, чому так сталося. Також він висловив свою думку про популярність російського контенту до початку повномасштабного вторгнення.

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Женя Галич розповів, що він міг бути одним із журі українського талант-шоу, проте йому відмовили, оскільки Валерій зробив свою заяву. Той сказав, що йому начебто "буде некомфортно сидіти поруч із музикантом", а також додав що він, на його думку, "не має аудиторії".

У мене був кастинг, на якому я всіх "розвалюю", критикую. Їм щось не сподобалося. І це офіційна відповідь від каналу. Меладзе не сподобалося... Що йому, типу, буде не дуже комфортно сидіти з тобою... Ну і ще сказав, що в мене немає аудиторії. Питання, а де зараз Валерій?,

– поділився лідер гурту O.Torvald.

Музикант також висловив свою думку щодо надмірної присутності російських артистів на українському телебаченні до лютого 2022 року, вважаючи це частиною плану з руйнування культурної єдності українців.

Потрібно чорне називати чорним, біле – білим, а російську музику та культуру знищувати. Потрібно називати речі своїми іменами. Якщо в нас пролазить російськомовна культура в публічний простір, значить в цьому хтось винен. Я думаю, що в цьому винні недостатньо суворі законопроєкти зі знищення російської культури, російськомовного контенту,

– наголосив Євген.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн

Зауважимо, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євген Галич активно долучився до захисту країни. Спершу він зосередився на волонтерській діяльності, а вже у квітні 2022 року офіційно вступив до лав Збройних Сил України, приєднавшись до 135-го батальйону 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Варто зазначити, що гітарист гурту також перебуває на фронті, демонструючи солідарність колективу у захисті Батьківщини.