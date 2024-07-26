Галич объяснил, почему так произошло. Также он высказал свое мнение о популярности российского контента до начала полномасштабного вторжения.

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Женя Галич рассказал, что он мог быть одним из жюри украинского талант-шоу, однако ему отказали, поскольку Валерий сделал свое заявление. Тот сказал, что ему якобы "будет некомфортно сидеть рядом с музыкантом", а также добавил что он, по его мнению, "не имеет аудитории".

У меня был кастинг, на котором я всех "разваливаю", критикую. Им что-то не понравилось. И это официальный ответ от канала. Меладзе не понравилось... Что ему, типа, будет не очень комфортно сидеть с тобой... Ну и еще сказал, что у меня нет аудитории. Вопрос, а где сейчас Валерий?,

– поделился лидер группы O.Torvald.

Музыкант также высказал свое мнение относительно чрезмерного присутствия российских артистов на украинском телевидении до февраля 2022 года, считая это частью плана по разрушению культурного единства украинцев.

Нужно черное называть черным, белое – белым, а российскую музыку и культуру уничтожать. Нужно называть вещи своими именами. Если у нас пролазит русскоязычная культура в публичное пространство, значит в этом кто-то виноват. Я думаю, что в этом виноваты недостаточно строгие законопроекты по уничтожению русской культуры, русскоязычного контента,

– подчеркнул Евгений.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евгений Галич активно включился в защиту страны. Сначала он сосредоточился на волонтерской деятельности, а уже в апреле 2022 года официально вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, присоединившись к 135-му батальону 114-й отдельной бригады территориальной обороны. Стоит добавить, что гитарист группы также находится на фронте, демонстрируя солидарность коллектива в защите Родины.