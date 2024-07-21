Відмовилась від громадянства України та ігнорує тему війни: де зараз Жанна Бадоєва

Телеведуча побудувала доволі успішну кар'єру в Україні, але від співпраці з Росією відмовитись не змогла. Попри те, що її ексчоловік живе під звуки вибухів через російські ракети та дрони, вона вперто продовжує мовчати.

Ведуча народилась у Литві в сім'ї інженерів. У дитинстві займалась танцями, потім отримала українське громадянство та продовжила будувати життя в Україні. Вона навчалась у Києві на режисерському факультеті Інституту кіно і телебачення, а потім тривалий час працювала викладачем у виші. Згодом кар'єра пішла в гору і Жанна стала креативним продюсером і режисером-постановником на багатьох телепроєктах. Де зараз Бадоєва і чим вона займається – далі в матеріалі Show 24.

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Як Жанна Бадоєва стала популярною

Свого часу Жанна стала першою жінкою-резидентом у шоу Comedy Club. А у 2011 році разом з Аланом Бадоєвим стали ведучими українського тревел-проєкту "Орел і решка". Однак за рік жінка вирішила піти з шоу, бо втомилась і їй бракувало часу з родиною.

Алан і Жанна Бадоєви / Скриншот із відео

Однак телевізійна кар'єра Жанни на цьому не зупинилась. Вона стала суддею "Майстер Шеф", співпрацювала із Дмитром Коляденком у проєкті "Не зупиняй мене", а потім засвітилась і в російському шоу "Битва салонів".

Особисте життя

Першим чоловіком ведучої став журналіст, на ім'я Ігор. У пари народився спільний син Борис, який сьогодні проживає в Італії.

Другим обранцем Жанни став популярний український режисер і кліпмейкер – Алан Бадоєв. Подружжя протрималось разом майже 10 років. За цей час у них народилась спільна донька Лоліта. Алан розповідав, що донька уже впродовж шести років живе в Італії та навчається там.

А у 2015 році Бадоєва вийшла заміж утретє. Її чоловіком став бізнесмен, який родом зі Львова, Василь Мельчинін.

Громадянська позиція ведучої та де вона зараз

За словами самої Жанни, із 2013 року вона більше не працювала в Києві. Заради шлюбу із бізнесменом відмовилась від українського громадянства, щоб отримати італійське. Крім того, продовжує активно зніматись у російських проєктах.

Бадоєва жодним чином не відреагувала на повномасштабне російське вторгнення в Україну, попри те, що сьогодні живе в Італії. Ба більше, наприкінці 2022 року ведуча відновила проєкт "Жизнь других", який транслюється на ютуб-каналі Жанни та російському телебаченні. Це шоу, яке має чималу схожість із українським проєктом "Орел і решка".

Щоб охопити ще більшу аудиторію, Бадоєва вирішила запустити й англомовну версію шоу.

Англомовна версія шоу "Жизнь других" Жанни Бадоєвої / Фото з інстаграму ведучої

У січні 2023 року Жанну Бадоєву внесли до санкційного списку України через проросійську позицію. Її ексчоловік, Алан Бадоєв, вирішив не критикувати жінку, а зазначив, що зараз не той час, щоб обговорювати цю тему.

У своїх соцмережах ведуча активно транслює життя. Ділиться світлинами з подорожей, публікує фото з чоловіком і не втомлюється проводити фотосесії. Однак досі не має жодного слова про війну в Україні, де Жанна створила собі обличчя та стала популярною.