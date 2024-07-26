Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 13 бригади Нацгвардії України "Хартія" Сергій Жадан, зауваживши, що потрібно налагоджувати комунікаційні місточки між фронтом і тилом.

До теми Я був при "народженні" цього підрозділу, – Жадан розповів, чому долучився саме до "Хартії"

Прірва між фронтом та тилом є шкідливою

Як наголосив Жадан, потрібно долати цю прірву. Важливо, аби люди, які зараз не воюють, розуміли, що відбувається у війську та як вони можуть бути корисними. В жодному разі не можна протиставляти ці дві реальності одна одній.

Не можна цього робити, щоб ці реальності одна одну не лякали і щоб між ними не було градусу конфлікту. Це дуже важливо. Військо за що воює? За країну; за тих людей, які сьогодні не мобілізувалися. Та прірва, яка сьогодні є, видається мені штучною та шкідливою. Її потрібно долати,

– наголосив Жадан.

Зрозуміло, що і військові, і цивільні втомилися. Тилу не потрібно соромитися своєї втоми. Якщо важко, краще поділитися своїми переживаннями. Завжди знайдеться той, хто підстрахує. Однак важливо, аби такі настрої не переросли у демотивацію.

Якщо тобі важко, скажи про це вголос, щоб тобі допомогти. Зрозуміло, що всі втомилися. Але ті, хто перебувають безпосередньо на фронті, їх рівень втоми, стресу взагалі не йде у порівняння з людьми, в яких на 10 годин вимкнули світло. Треба з повагою ставитися до військових, розуміючи їхній рівень ризику. Але втомлюються усі. Усі живі люди,

– зазначив Жадан.