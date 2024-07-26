Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 13 бригады Нацгвардии Украины "Хартия" Сергей Жадан, заметив, что нужно налаживать коммуникационные мостики между фронтом и тылом.

К теме Я был при "рождении" этого подразделения, – Жадан рассказал, почему присоединился именно к "Хартии"

Пропасть между фронтом и тылом является вредной

Как отметил Жадан, нужно преодолевать эту пропасть. Важно, чтобы люди, которые сейчас не воюют, понимали, что происходит в армии и как они могут быть полезными. Ни в коем случае нельзя противопоставлять эти две реальности друг другу.

Нельзя этого делать, чтобы эти реальности друг друга не пугали и чтобы между ними не было градуса конфликта. Это очень важно. Войско за что воюет? За страну; за тех людей, которые сегодня не мобилизовались. Та пропасть, которая сегодня есть, кажется мне искусственной и вредной. Ее нужно преодолевать,

– подчеркнул Жадан.

Понятно, что и военные, и гражданские устали. Тылу не нужно стесняться своей усталости. Если трудно, лучше поделиться своими переживаниями. Всегда найдется тот, кто подстрахует. Однако важно, чтобы такие настроения не переросли в демотивацию.

Если тебе трудно, скажи об этом вслух, чтобы тебе помочь. Понятно, что все устали. Но те, кто находятся непосредственно на фронте, их уровень усталости, стресса вообще не идет в сравнение с людьми, в которых на 10 часов выключили свет. Надо с уважением относиться к военным, понимая их уровень риска. Но устают все. Все живые люди,

– отметил Жадан.