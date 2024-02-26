Співак розповів, що багато жінок вирішили піти на війну. І за словами артиста, вони себе добре проявляють на полі бою.
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Тамерлан висловився з приводу мобілізації жінок
Військовослужбовець зазначив, що українців виховували таким чином, що жінка повинна піклуватися про родину, а не воювати. Тож співак сказав, що мобілізація жінок не має бути примусовою, а лише добровільною.
Я бачив багато жінок, які воюють. Вони – дуже компетентні, максимально глибокі в тому, чим займаються. Але як нас усе таки виховували? Що жінка – це берегиня сімейного вогнища, точно не для війни. Я впевнений, що однозначно не можна робити мобілізацію примусовою,
– поділився він.
На думку Тамерлана, жінки можуть приносити користь, допомагаючи армії в тилу. Хоча чоловік припускає, що буде чимало тих, котрі підуть захищати Україну з власного бажання. Артист навіть знає сім'ї, які разом проходять військову службу.
Водночас упевнений у тому, що багато жінок підуть на війну зі своїх міркувань. І я знаю також багато сімейних пар, які воюють в одному підрозділі. Є така історія. Тому це вже вибір кожної людини, попри те, до якої статі ти належиш,
– підкреслив виконавець.
Хто з жінок-зірок говорив про бажання йти воювати
- З перших днів війни Дар'я Легейда займається волонтерством для української армії. Вона говорила, що навіть задумувалась, аби піти на війну. У неї тато та дідусь – військові. Однак, дівчині заважають проблеми з коліном. До того ж її чоловік Дмитро Сова, який зараз служить в ЗСУ, не схвалює таку ідею.
- Висловлювала бажання йти на фронт бандуристка Марина KRUTЬ. У дівчини навіть було кілька спроб вступити до лав Сил Оборони. У Марини була ідея піти на війну бойовим медиком, але вона боїться крові.