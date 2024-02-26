Співак розповів, що багато жінок вирішили піти на війну. І за словами артиста, вони себе добре проявляють на полі бою.

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Тамерлан висловився з приводу мобілізації жінок

Військовослужбовець зазначив, що українців виховували таким чином, що жінка повинна піклуватися про родину, а не воювати. Тож співак сказав, що мобілізація жінок не має бути примусовою, а лише добровільною.

Я бачив багато жінок, які воюють. Вони – дуже компетентні, максимально глибокі в тому, чим займаються. Але як нас усе таки виховували? Що жінка – це берегиня сімейного вогнища, точно не для війни. Я впевнений, що однозначно не можна робити мобілізацію примусовою,

– поділився він.

На думку Тамерлана, жінки можуть приносити користь, допомагаючи армії в тилу. Хоча чоловік припускає, що буде чимало тих, котрі підуть захищати Україну з власного бажання. Артист навіть знає сім'ї, які разом проходять військову службу.

Водночас упевнений у тому, що багато жінок підуть на війну зі своїх міркувань. І я знаю також багато сімейних пар, які воюють в одному підрозділі. Є така історія. Тому це вже вибір кожної людини, попри те, до якої статі ти належиш,

– підкреслив виконавець.

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