Юрій Каплан народився у Запоріжжі. Після завершення ліцею він переїхав до Києва та вступив в економічний університет, пише 24 Канал.

До слова Обрала чоловіка-росіянина і зрадила Україну: де зараз колишня одеситка Регіна Тодоренко

Звідки з'явився Валентин Стрикало

У березні 2008 (тоді Каплану було 20 років) Юрій записав звернення до російського співака В'ячеслава Малежика і назвався Валентином Стрикалом з села Бурильцеве Житомирської області. Пізніше артист зізнавався, що на створення ролика його надихнув російський блогер, який теж звертався до співака.

Перше відео стало популярним у мережі, тому Валентин Стрикало продовжив записувати комічні звернення до російських, американських та українських артистів. Одним з найпопулярніших є відео для Насті Каменських та Потапа. Загальна кількість переглядів цих роликів сягає понад 6 мільйонів.

Звернення до Потапа і Насті Каменських: дивіться відео

У 2010 році Юрій Каплан заснував гурт "Валентин Стрикало", через 2 роки вийшов їхній дебютний альбом. Музиканти виконували як пісні з репертуару гурту, так і треки з колишніх колективів Каплана: inShe, "Водичка-Пузырьки". Колектив активно гастролював Україною, Росією та іншими колишніми радянськими країнами.

У 2019 році Юрій Каплан повідомив, що розпускає групу.



Юрій Каплан у 2016 / Фото з інстаграму артиста

Громадянська позиція

Юрій Каплан підтримав Революцію Гідності та написав у соцмережах, що регіонали влаштують жах у країні, якщо Майдан провалиться. Ймовірно, саме через позицію у Росії почали скасовувати концерти "Валентина Стрикало".

Однак гурт продовжив гастролювати в країні-агресорці після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Наприклад, виступав на фестивалі "Дика м'ята", де були й інші українські гурти.

Де зараз Юрій Каплан

Юрій Каплан з початку повномасштабного вторгнення публікує в інстаграмі фото наслідків обстрілів, розповідаючи таким чином про війну підписникам, зокрема й російським.

Також він активно публікує та влаштовує збори для військових, розігрує свої ексклюзивні речі: мерч гурту "Валентин Стрикало", гітару. На початку 2023 Юрій Каплан вперше опублікував 3 архівні пісні з 2007 – 2008 року колишнього колективу InShe. Кошти з монетизації він пообіцяв віддати фонду "Повернись живим".

InShe – "Район відімкнуто від мереж": слухайте онлайн

На сторінці музиканта зараз немає музичних робіт, лише збори та звіти.



Останні дописи Юрія Каплана / Скриншот з інстаграму

До слова, брат Юрія Каплана, Марк Каплан є ведучим у "Телебачення Торонто"; веде популярний блог у твітері.