Юрій Каплан народився у Запоріжжі. Після завершення ліцею він переїхав до Києва та вступив в економічний університет, пише 24 Канал.
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Звідки з'явився Валентин Стрикало
У березні 2008 (тоді Каплану було 20 років) Юрій записав звернення до російського співака В'ячеслава Малежика і назвався Валентином Стрикалом з села Бурильцеве Житомирської області. Пізніше артист зізнавався, що на створення ролика його надихнув російський блогер, який теж звертався до співака.
Перше відео стало популярним у мережі, тому Валентин Стрикало продовжив записувати комічні звернення до російських, американських та українських артистів. Одним з найпопулярніших є відео для Насті Каменських та Потапа. Загальна кількість переглядів цих роликів сягає понад 6 мільйонів.
Звернення до Потапа і Насті Каменських: дивіться відео
У 2010 році Юрій Каплан заснував гурт "Валентин Стрикало", через 2 роки вийшов їхній дебютний альбом. Музиканти виконували як пісні з репертуару гурту, так і треки з колишніх колективів Каплана: inShe, "Водичка-Пузырьки". Колектив активно гастролював Україною, Росією та іншими колишніми радянськими країнами.
У 2019 році Юрій Каплан повідомив, що розпускає групу.
Юрій Каплан у 2016 / Фото з інстаграму артиста
Громадянська позиція
Юрій Каплан підтримав Революцію Гідності та написав у соцмережах, що регіонали влаштують жах у країні, якщо Майдан провалиться. Ймовірно, саме через позицію у Росії почали скасовувати концерти "Валентина Стрикало".
Однак гурт продовжив гастролювати в країні-агресорці після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Наприклад, виступав на фестивалі "Дика м'ята", де були й інші українські гурти.
Де зараз Юрій Каплан
Юрій Каплан з початку повномасштабного вторгнення публікує в інстаграмі фото наслідків обстрілів, розповідаючи таким чином про війну підписникам, зокрема й російським.
Також він активно публікує та влаштовує збори для військових, розігрує свої ексклюзивні речі: мерч гурту "Валентин Стрикало", гітару. На початку 2023 Юрій Каплан вперше опублікував 3 архівні пісні з 2007 – 2008 року колишнього колективу InShe. Кошти з монетизації він пообіцяв віддати фонду "Повернись живим".
InShe – "Район відімкнуто від мереж": слухайте онлайн
На сторінці музиканта зараз немає музичних робіт, лише збори та звіти.
Останні дописи Юрія Каплана / Скриншот з інстаграму
До слова, брат Юрія Каплана, Марк Каплан є ведучим у "Телебачення Торонто"; веде популярний блог у твітері.