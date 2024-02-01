Регіна Тодоренко народилася в Одесі, пише 24 Канал. Її дитинство проходило у творчих гуртках – театральній студії, на уроках вокалу й танців. Навчалась майбутня зірка в Одеському університеті та Київському університеті культури й мистецтв.

Дивіться також Їй п*х в якому лайні зніматися, – експіарниця жорстко потролила зрадницю Тодоренко

Як Регіна Тодоренко стала популярною в Україні

Ще студенткою Регіна Тодоренко стала ведучою на телебаченні, де її помітила Наталія Могилевська. Вона запросила її на кастинг 2 сезону "Фабрики зірок". Після участі у проєкті Тодоренко стала солісткою гурту Real O разом зі Світланою Тарабаровою, Ліною Мицукі та Оленою Кушніренко (Виноградова).



Учасниці Real O зустрілися у 2021 році / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У 2014 році Регіна Тодоренко стає ведучою тревел-шоу "Орел і решка" у парі з Колею Сєргою, який сьогодні є військовослужбовцем та очільником "Культурного десанту". Також вона працювала з Лесею Нікітюк.

Через 3 роки Тодоренко залишає тревел-шоу, але стає ведучою іншого проєкту на російському телебаченні. У 2018 Регіна виходить заміж за російського співака Влада Топалова і народжує сина Михайла.



У 2020 році Регіна Тодоренко відзначилась скандалом через слова про домашнє насильство.

Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?

– казала Тодоренко, підтримуючи насильство над жінками.

Реакція на повномасштабне вторгнення

Очевидно, що про російську-українську війну з 2014 року Регіна Тодоренко не згадувала та всіляко уникала цієї теми. Лиш в інтерв'ю у 2020 вона заявила, що "намагається не лізти у політику".

Вже після 24 лютого 2022 у своїх соцмережах Регіна Тодоренко твердила про те, що ніде не знайдеш правди. Вона обрала абстрактні фрази про мир та любов, замість того, щоб назвати реального агресора.

"Навіть у моїй сім'ї абсолютно різні позиції з приводу того, що трапилося: хтось готовий йти боротися до смерті, а хтось біжить від вибухів за кордон, хтось народжує у сховищах, а хтось навіть у таких умовах приймає пологи Правди ми не знайдемо. Не побачимо істину, тому ніхто з нас не знає, яку насправді ведуть гру генерали, але через ці ігри гине простий солдат і мирний народ", – писала ведуча.



Як Регіна Тодоренко відреагувала на вторгнення / Фото з інстаграму Регіни Тодоренко

Окрім того, Тодоренко сипала риторичними запитаннями, які водночас дуже очевидні для українців: "Чому ж вони народжують на станціях Метро, у підвалах та бункерах?" – написала Регіна, показавши фото з укриттів.

Моя мамуся, як і раніше, далеко, вона перебуває в небезпеці. Але якимось дивом їй вдається зберігати одеське почуття гумору і вселяти в мене надію про те, що незабаром усе буде добре. А я так хочу їй допомогти. Шкода, що в цьому світі не все залежить від моєї позиції та моїх дій,

– так Тодоренко розповідала про сім'ю в Одесі та продовжувала обурювати українців.

У наступні дні ведуча продовжила удавати, що нічого не сталося. Замість підтримки українців, одеситів, вона влаштувала розбір свого гардероба, щоб "розслабити мізки". Вже у березні вона відновила роботу на пропагандистському телебаченні, щоб заробляти криваві рублі та оплачувати ракети, що летять на Одесу зокрема. Її цинічні вчинки та заяви не припинялися:

У квітні Регіна Тодоренко натякнула, що не говорить про вторгнення через чоловіка-росіянина, хоч їхні позиції не збігаються. Тож жінка обрала шлях зберегти сім'ю і зрадити Батьківщину. Війну вона завуальовано назвала "теперішніми реаліями".

У квітні Коля Сєрга повідомив, що колишній хлопець Регіни Тодоренко загинув в Бучі. Та вона лиш заявила, що Сєрга хайпує на її імені.

У липні Регіна Тодоренко вдруге стала мамою та назвала сина Миром (Мирославом).

За це Тодоренко поплатилась, потрапивши у санкційний список.

Де зараз Регіна Тодоренко

Телеведуча вже забула про російське вторгнення в Україну та про війну не згадує. Вона продовжує заробляти у країні-терористці як ведуча, співачка та акторка. Зокрема, Тодоренко знялась у фільмі з сербським актором Мілошем Биковичем, який підтримує Росію, але хоче зніматися для HBO.

Детальніше про це Любитель Росії Мілош Бикович зніметься у трендовому серіалі HBO: мережа погрожує бойкотом

Регіна Тодоренко не забуває вихвалятися розкішним життям на тлі трагедій в Україні. Поки Одесу обстрілювали ракетами, вона хвалилась відпочинком на Мальдівах, де ціна за люксову віллу коштує від 505 до 1145 доларів за ніч.

Тепер Регіна Тодоренко перебуває у Стамбулі й хизується, що дуже "щаслива, тому що перебуває у великій любові".



Тодоренко у Стамбулі / Фото з соцмереж