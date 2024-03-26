Немає сенсу, – Горбунов про спілкування з донькою від першого шлюбу

Телеведучий Юрій Горбунов після розлучення з першою дружиною вперше зізнався чи підтримує зв'язок з названою донькою Ксенією. До того ж чоловік поділився думками щодо всиновлення дитини.

Цікаво, що ексдружина Горбунова вже мала доньку Ксенію, на момент знайомства з чоловіком. Тому, Юрій у певній мірі вже має досвід у всиновленні дітей.

До слова Стосунки – це праця, – Юрій Горбунов заговорив про кризу у шлюбі з Катею Осадчою

Чи спілкується Горбунов зі своєю донькою

За словами ведучого, Ксенія емігрувала до Америки ще у 2013 році, де досі перебуває. З того часу вони рідко мають змогу зустрітися, хоча продюсер інколи телефонує дівчині, десь приблизно раз на два тижні або місяць.

Давно бачилися, бо вони живуть в Америці, а спілкуємося по телефону часто: раз на місяць або на два тижні, у них там слава богу все гаразд. Вони поїхали давно, ще з 2013 року, працюють айтішниками,

– зазначив Горбунов.

Попри тугу за названою донькою, Юрію все ж вистачає тої кількості часу спілкування з Ксенією, яку зараз має. Він вважає, що "немає сенсу говорити частіше", бо йому цього достатньо.

Інтерв'ю Юрія Горбунова : дивіться відео онлайн

Думки Горбунова про всиновлення дитини

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Катерина Осадча і Юрій Горбунов виявили бажання всиновити дитину. Однак вже у листопаді 2023 року ведуча зізналася, що змінила свою думку. Вона вважає, що люди дивляться на тему всиновлення у рожевих окулярах та не помічають багатьох проблем. До того ж це "справжня боротьба за дитину" та жінка не готова до усиновлення, допоки не зміниться система.

Сам Горбунов підтримує дружину та повідомив, що до цього питання поки не повертався. Водночас він зазначив про актуальність цієї проблеми, бо треба буде всиновлювати дуже багато дітей у майбутньому.

Поки що до цього питання не повертаємося, але питання актуальне для всіх, не тільки до нашої родини, тому що всиновлювати та приймати за доньок доведеться дуже багато людей і дітей,

– додав Юрій.

Що відомо про перший шлюб Горбунова