Интересно, что экс-супруга Горбунова уже имела дочь Ксению, на момент знакомства с мужчиной. Поэтому, Юрий в определенной степени уже имеет опыт в усыновлении детей.
К слову Отношения – это труд, – Юрий Горбунов заговорил о кризисе в браке с Катей Осадчей
Общается ли Горбунов со своей дочерью
По словам ведущего, Ксения эмигрировала в Америку еще в 2013 году, где до сих пор находится. С тех пор они редко имеют возможность встретиться, хотя продюсер иногда звонит девушке, где-то примерно раз в две недели или месяц.
Давно виделись, потому что они живут в Америке, а общаемся по телефону часто: раз в месяц или в две недели, у них там слава богу все в порядке. Они уехали давно, еще с 2013 года, работают айтишниками,
– отметил Горбунов.
Несмотря на тоску по названной дочери, Юрию все же хватает того количества времени общения с Ксенией, которое сейчас имеет. Он считает, что "нет смысла говорить чаще", потому что ему этого достаточно.
Интервью Юрия Горбунова: смотрите видео онлайн
Мысли Горбунова об усыновлении ребенка
Как известно, в начале полномасштабного вторжения Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов изъявили желание усыновить ребенка. Однако уже в ноябре 2023 года ведущая призналась, что изменила свое мнение. Она считает, что люди смотрят на тему усыновления в розовых очках и не замечают многих проблем. К тому же это "настоящая борьба за ребенка" и женщина не готова к усыновлению, пока не изменится система.
Сам Горбунов поддерживает жену и сообщил, что к этому вопросу пока не возвращался. В то же время он отметил актуальность этой проблемы, потому что надо будет усыновлять очень много детей в будущем.
Пока к этому вопросу не возвращаемся, но вопрос актуален для всех, не только для нашей семьи, потому что усыновлять и удочерять придется очень много людей и детей,
– добавил Юрий.
Что известно о первом браке Горбунова
- Первую жену ведущего звали Людмила, бывшую актрису балета ивано-франковского театра. Женщина старше Горбунова на 12 лет.
- На момент знакомства Людмила уже имела ребенка от предыдущего брака – дочь Ксению. Позже Юрий ее удочерит.
- В 2011 году Горбунов стал дедушкой. Внучку, по имени Полина, родила ему Ксения.
- Однако, в 2015 году Людмила и Юрий развелись, пробыв в отношениях около 20 лет.
- Как впоследствии признался Горбунов, причиной разрыва первого брака стал роман с Екатериной Осадчей, с которой он в 2014 познакомился на проекте "Голос дети".
- А уже в 2017 году пара Юрия и Екатерины поженилась. Сейчас супруги имеют двух сыновей – Ивана и Даниила.