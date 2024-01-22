24 Канал розповість про життя Юрія Бардаша і його кар'єру. Та де продюсер зараз – після років життя в Україні.

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Як розвивався Юрій Бардаш

Юрій Бардаш народився та виріс в Алчевську, який з 2014 року окупований Росією. Там він займався брейк-дансом у місцевому клубі; танці прогодували його під час перших років самостійного життя у Києві. Юрій створив колектив, знявся у кліпі білоруського репера Серьоги.

З часом до його балету долучився Микита Горюк, Костя Боровський, Антон Савлепов. Саме вони були початковим складом гурту Quest Pistols. Бардаш тоді познайомився з Сашею Чемеровим, який почав писати для групи тексти пісень і музику. З першим же хітом "Я устал" Quest Pistols стали популярними.

Quest Pistols – "Ти неймовірна": дивіться відео онлайн

У 2010 Юрій Бардаш переїхав до Лос-Анджелеса, там у нього і дружини Христини (відома як Луна) народився син. Повернувшись до України, він оновив гурт Quest Pistols та почав продюсувати дружину і гурт "Грибы". З 2018 також працює над сольним проєктом, а з 2021 почав працювати з Wellboy, пісні якого залітали на перші позиції чартів ще тоді, коли їх полонила російськомовна музика.

Усі українські артисти припинили співпрацювати з Бардашем під час повномасштабного вторгнення: Wellboy, "Корупція", Quest Pistols та інші.

Wellboy – "Гуси": дивіться відео онлайн

Політична позиція, яка змінювалась зі швидкістю світла

У 2019 Юрій Бардаш дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю, де розповідав про суворе дитинство на Донбасі, розлучення з Луною та насильство. Тоді найбільше обговорювали його висловлювання про війну на Донбасі, декомунізацію та Росію. Ось кілька красномовних цитат:

"Болить душа за мій регіон, за людей, які потрапили в "заміс". Я не за "ЛНР" і "ДНР", я за людей, які точно хочуть миру. А тих, хто щось ділить, вистачає з обох боків. Що я спостерігаю в Україні останні п'ять років? Максимальне свавілля".

"Зараз в Україні заборонили всі російські школи. Але 45, 50 чи 60 відсотків українців, не знаю, – російськомовні люди. Україна – їх рідна країна, але їхня мова – російська. Відчувається жорсткий тиск на цих людей".

"В мене дід воював. Я зростав з усвідомленням того, що я переможець, що мій народ переможець. А тепер пам'ятники зносять, вулиці називають прізвищами людей, які допомагали німцям. В нас тепер трішки інші герої в країні, нам це все нав'язується".

У 2021, коли Юрій Бардаш почав працювати з Антоном Вельбоєм, продюсер дав інтерв'ю Гордону. Де заявив про свої зміни, переосмислення, популяризацію українського. Тоді Бардаш навіть визнав Крим українським.

Я запитав себе: "Невже я не розумію свій народ, свою країну?" Я почав шукати українство у собі. Для мене розмовляти на цю тему, одягати вишиванку – не означає бути українцем. Для мене бути українцем – отже, розуміти культуру, розуміти людей. І я почав шукати в собі це українство,

– казав тоді Юрій Бардаш.



Юрій Бардаш у Гордона / Скриншот з відео

Повномасштабне вторгнення Юрій Бардаш зустрів на Шрі-Ланці з дружиною Єлизаветою Коцюбою, згодом поїхав до Грузії. Подейкують, що у перші дні він підтримував ЗСУ, бо збирав кошти на тепловізор для батька дружини.

Та згодом у Юрія Бардаша в телеграм-каналі почали з'являтися українофобні дописи з критикою національних гасел тощо. Він спілкувався з підписниками наживо в ефірах, де висловлював російські наративи про нацизм в Україні, радив здаватися, бо всі ми "один народ".

У липні продюсер втік у Москву й очікував отримати російський паспорт. Телеграм-канал Юрія Бардаша залишається збірником усіх можливих пропагандистських наративів про Україну. Розбиратися в них немає потреби, однак віднедавна Бардаш став зазіхати й на Польщу, виправдовуючи це безпекою Росії.

Повернути історично російські землі під юрисдикцію Російської держави! Україна – само собою зрозуміле, але ще належить взяти участь у розділі Польщі, така сама недодержава як і Україна, і звідти також смердить постійно ненавистю у бік росіян. Прошу зауважити, що це не імперські замашки, а техніка безпеки нашого майбутнього, – писав продюсер.

Чим зараз живе Юрій Бардаш

Будуючи нове життя в Росії, Юрій Бардаш зайнявся відкриттям нових талантів у Донбасі для свого конкурсу "Звуки мого регіону". Він отримував уривки пісень від людей з окупованих територій, обирав найкращих та приїздив до них додому, аби створити хіт.

Проєкти, спрямовані на популяризацію та збереження загальноросійської культурної ідентичності, традиційних російських духовно-моральних цінностей, посилення цивілізаційного впливу Російського світу,

– таким є опис його продукту.

Важливо, що це "шоу" фінансується Кремлем завдяки грантам. Окрім того, Бардаш знімає пропагандистські фільми. У 2024 році він планує продовжувати свою справу та створити другий сезон "Звуків регіону".



Бардаш у рідному Алчевську / Скриншот з відео