24 Канал зібрав інформацію про відомого гумориста. Він народився у Кропивницькому та вступив в університет на журналістику. Провчившись два курси, перейшов на факультет філологію.

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Трохи про кар'єру Антона Лірника

У Кропивницькому, який тоді ще називався Кіровоградом, Лірник виступав з командою КВК, працював на телеканалах. У 2000 році він переїхав до Києва та став працювати на радіо, вести авторську програму на ТБ, писати сценарії для фільмів.

Через кілька років Антон Лірник долучився до команди КВК "Аляска", яка потрапила до вищої ліги. Там гуморист познайомився з Андрієм Молочним, з яким згодом утворить проєкт "Дует Чехова".

Також Антон Лірник працював над створенням Comedy Club Ukraine, продовжував створювати сценарії та режисувати фільми й серіали (наприклад, "Таксі").

Після початку війни на Донбасі Антон Лірник продовжив виступати з Андрієм Молочним в Росії. Він жив та заробляв у двох країнах одночасно. У 2015 році Лірник став суддею у гумористичному шоу "Ліга Сміху" і пробув там до 2017 року. Своїх поїздок до Росії Антон не приховував: знімався у серіалах, російському Comedy Club, у 2021 відпочивав у санаторії.



Антон Лірник у "Лізі сміху" / Фото з соцмереж

Як Лірник відреагував на повномасштабне вторгнення

Антон Лірник зустрів повномасштабне вторгнення у Росії. Відповідно, його реакції були небагатослівними – 24 лютого він опублікував картинку "зупинити війну", а згодом звернувся до підписників-росіян з проханням читати різні джерела, щоб знайти істину. У березні Антон Лірник обурив українців зверненням до Володимира Путіна.

Володимире Володимировичу, я звертаюсь до вас, бо тільки ви можете допомогти. У багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці – жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, але потрібна згода ДНР. Я прошу вас допомогти з цим,

– казав Антон Лірник.

Далі Лірник публікував цитати росіян про війну, розмірковував про те, куди найкраще поїхати з Росії.

У червні Антон Лірник об'явився в Туреччині. Там він виступав з "хорошими росіянами" та збирав кошти для українських дітей. Шоумен відповідав на критику через концерти з ними.

"Я поділяю людей на тих, хто робить добрі справи, та на тих, хто робить погані. І намагаюся співпрацювати з першими", – писав Лірник.

Про свою допомогу гуморист не забував звітувати.



Звіт від Антона Лірника / Скриншот з інстаграму

Де зараз Антон Лірник

На початку 2023 Лірник оголосив, що його життя поламалося, але він почав нову сторінку у Туреччині. У серпні він привітав Україну з Днем Незалежності.

Минулого року я жив не те, що неповним життям, а на 20%. Решту займали переживання за сім'ю, близьких, друзів та всю мою країну. Путінська війна не просто вбиває людей, вона щодня потроху вбиває душі тих, що залишилися живими. Але я вчуся із цим боротися,

– писав Лірник.



Антон Лірник в Анталії / Фото з інстаграму гумориста

Вочевидь, там гуморист і залишатиметься та виступатиме з сольними стендап-виступами, де жартуватиме про родину, переїзд, російських туристів в Туреччині. Він вже опублікував анонс найближчих концертів на 2024 рік. Під одним з останніх дописів Лірник виправдався, що спілкується російською, бо така його аудиторія. Але сказав підписнику, що планує контент українською.



Лірник планує їздити Європою / Фото з інстаграму Антона Лірника

Зауважимо, що Антон Лірник має доньку Соню від бізнесвумен Лєри Бородіної. З колишньою дружиною він зв'язувався у квітні 2022, а дочці дзвонив частіше, але однаково зв'язок втратився. Бородіна каже, що не може відповідати за чоловіка, бо не є частиною його життя.