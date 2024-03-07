Оголосили усіх номінантів YUNA-2024: хто побореться за головну музичну премію країни

Національна музична премія YUNA-2024 відкриває сезон. Організатори оголосили усіх номінантів: від відомих до молодих українських артистів.

Головна музична премія країни YUNA оголосила претендентів на перемогу у 2024 році. Журі обирали пісні, альбоми та дуети серед тих робіт, що були представлені з 1 січня до 31 грудня 2023 року та дебютували на радіо чи телебаченні.

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Відбір номінантів – це перший тур голосування суддів премії, що відбувався з 19 до 29 лютого. Упродовж березня проходитиме другий тур, у якому й обиратимуть переможців. Церемонія нагородження може відбутися офлайн, однак це залежить від подій в країні.

Щодо тріумфаторів та головних претендентів на премію – це беззаперечно співачка KOLA, яка представлена цьогоріч у 3 номінаціях. До того ж 4 з 5 її пісень увійшли до категорії "Найкращий дует/колаборація".

Оголошення номінантів YUNA-2024: дивіться відео онлайн

Повний список номінантів

Найкращий альбом

Cheev – Noir

Джамала – Qirim

Макс Барських – "Зорепад"

Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти Pt.1"

Ziferblat – "Перетворення"

Найкращий виконавець

Макс Барських

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація

KOLA & ADAM – "Зорепади"

MamaRika & KOLA – "Люди"

SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"

Найкраща виконавиця

Надя Дорофєєва

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Злата Огнєвіч

Найкращий відеокліп

Володимир Дантес – "Чуєш"

Макс Барських – RICH

SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Найкращий попгурт

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

Відкриття року

ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородін

Ziferblat

Найкращий рок-гурт

KOZAK SYSTEM

The Hardkiss

"Антитіла"

"Без Обмежень"

"Жадан і Собаки"

Найкраща пісня