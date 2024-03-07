Оголосили усіх номінантів YUNA-2024: хто побореться за головну музичну премію країни

7 березня 2024, 15:44
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Джерело:

YUNA

Національна музична премія YUNA-2024 відкриває сезон. Організатори оголосили усіх номінантів: від відомих до молодих українських артистів.

Головна музична премія країни YUNA оголосила претендентів на перемогу у 2024 році. Журі обирали пісні, альбоми та дуети серед тих робіт, що були представлені з 1 січня до 31 грудня 2023 року та дебютували на радіо чи телебаченні. 

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Відбір номінантів – це перший тур голосування суддів премії, що відбувався з 19 до 29 лютого. Упродовж березня проходитиме другий тур, у якому й обиратимуть переможців. Церемонія нагородження може відбутися офлайн, однак це залежить від подій в країні. 

Щодо тріумфаторів та головних претендентів на премію – це беззаперечно співачка KOLA, яка представлена цьогоріч у 3 номінаціях. До того ж 4 з 5 її пісень увійшли до категорії "Найкращий дует/колаборація".

Оголошення номінантів YUNA-2024: дивіться відео онлайн

Повний список номінантів

Найкращий альбом

  • Cheev – Noir
  • Джамала – Qirim
  • Макс Барських – "Зорепад"
  • Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти Pt.1"
  • Ziferblat – "Перетворення"

Найкращий виконавець

  • Макс Барських
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація

  • KOLA & ADAM – "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA – "Люди"
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"

Найкраща виконавиця

  • Надя Дорофєєва
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • Злата Огнєвіч

Найкращий відеокліп

  • Володимир Дантес – "Чуєш"
  • Макс Барських – RICH
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Найкращий попгурт

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI

Відкриття року

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородін
  • Ziferblat

Найкращий рок-гурт

  • KOZAK SYSTEM
  • The Hardkiss
  • "Антитіла"
  • "Без Обмежень"
  • "Жадан і Собаки"

Найкраща пісня

  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  • SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • Антитіла – "Фортеця Бахмут"
  • Артем Пивоваров – "Маніфест"
Автор: Марія Касій