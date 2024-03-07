Головна музична премія країни YUNA оголосила претендентів на перемогу у 2024 році. Журі обирали пісні, альбоми та дуети серед тих робіт, що були представлені з 1 січня до 31 грудня 2023 року та дебютували на радіо чи телебаченні.
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Відбір номінантів – це перший тур голосування суддів премії, що відбувався з 19 до 29 лютого. Упродовж березня проходитиме другий тур, у якому й обиратимуть переможців. Церемонія нагородження може відбутися офлайн, однак це залежить від подій в країні.
Щодо тріумфаторів та головних претендентів на премію – це беззаперечно співачка KOLA, яка представлена цьогоріч у 3 номінаціях. До того ж 4 з 5 її пісень увійшли до категорії "Найкращий дует/колаборація".
Оголошення номінантів YUNA-2024: дивіться відео онлайн
Повний список номінантів
Найкращий альбом
- Cheev – Noir
- Джамала – Qirim
- Макс Барських – "Зорепад"
- Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти Pt.1"
- Ziferblat – "Перетворення"
Найкращий виконавець
- Макс Барських
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація
- KOLA & ADAM – "Зорепади"
- MamaRika & KOLA – "Люди"
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Океан Ельзи & KOLA – "Коли ми двоє"
Найкраща виконавиця
- Надя Дорофєєва
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- Злата Огнєвіч
Найкращий відеокліп
- Володимир Дантес – "Чуєш"
- Макс Барських – RICH
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
Найкращий попгурт
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
Відкриття року
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородін
- Ziferblat
Найкращий рок-гурт
- KOZAK SYSTEM
- The Hardkiss
- "Антитіла"
- "Без Обмежень"
- "Жадан і Собаки"
Найкраща пісня
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- SHUMEI & Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- Антитіла – "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров – "Маніфест"