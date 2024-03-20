Юля Юріна спалила російський паспорт на камеру: ефектний кліп до мурах по шкірі

Співачка Юлія Юріна презентувала нове музичне відео. Це оновлена версія кліпу на пісню "Чорна хмара", у якій ненависть до всього російського.

Співачка Юлія Юріна народилась в Росії, але вже близько 12 років живе в Україні. Тому кадри зі спаленням російського паспорта – символічні для неї особисто.

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Юля Юріна випустила ефектний кліп

Виконавиця випустила трек "Чорна хмара" у травні 2022 року. У неї вона вклала весь спектр негативних емоцій щодо окупантів. Перший кліп був знятий у підвалі, в маленькій кімнаті. Їй допомагали волонтери, які створювали спецефекти світловим обладнанням.

Зараз Юля Юріна презентувала нову версію кліпу. Все тому, що трек і відеоробота відгукнулась авторам фільму "Лишайся онлайн". Пісня "Чорна хмара" стала його саундтреком.

Ми погодилися і зовсім нещодавно було відзняте нове відео, з додаванням кадрів з фільму "Лишайся онлайн", яке вже єднає між собою й історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі,

– розповіла співачка.

Юля Юріна – "Чорна хмара": дивіться відео онлайн

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