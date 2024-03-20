Співачка Юлія Юріна народилась в Росії, але вже близько 12 років живе в Україні. Тому кадри зі спаленням російського паспорта – символічні для неї особисто.
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Юля Юріна випустила ефектний кліп
Виконавиця випустила трек "Чорна хмара" у травні 2022 року. У неї вона вклала весь спектр негативних емоцій щодо окупантів. Перший кліп був знятий у підвалі, в маленькій кімнаті. Їй допомагали волонтери, які створювали спецефекти світловим обладнанням.
Зараз Юля Юріна презентувала нову версію кліпу. Все тому, що трек і відеоробота відгукнулась авторам фільму "Лишайся онлайн". Пісня "Чорна хмара" стала його саундтреком.
Ми погодилися і зовсім нещодавно було відзняте нове відео, з додаванням кадрів з фільму "Лишайся онлайн", яке вже єднає між собою й історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі,
– розповіла співачка.
Юля Юріна – "Чорна хмара": дивіться відео онлайн
Юля Юріна не отримала громадянство України
- У січні співачка записувала емоційне відео про те, що термін документів, які дозволяють їй залишатися в Україні (посвідка на постійне проживання), виходять наступного року. Вона не виїздна, хоч могла б просувати українську культуру за кордоном.
- Юля Юріна склала мовний екзамен на 95 зі 100 та подалась на отримання українського громадянства, але її справа понад рік перебуває у режимі очікування. Якщо співачка повернеться до Росії, там її посадять за всю діяльність та висловлювання.
- Юля Юріна народилась на Кубані. Вона з дитинства співала українські пісні, хотіла навчатися в Україні. У 2012 році співачка вступила до університету в Києві, вийшла заміж за українця.