Певица Юлия Юрина родилась в России, но уже около 12 лет живет в Украине. Поэтому кадры с сожжением российского паспорта – символические для нее лично.

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Юля Юрина выпустила эффектный клип

Исполнительница выпустила трек "Чорна хмара" в мае 2022 года. В нее она вложила весь спектр негативных эмоций в отношении оккупантов. Первый клип был снят в подвале, в маленькой комнате. Ей помогали волонтеры, которые создавали спецэффекты световым оборудованием.

Сейчас Юля Юрина презентовала новую версию клипа. Все потому, что трек и видеоработа откликнулась авторам фильма "Лишайся онлайн". Песня "Чорна хмара" стала его саундтреком.

Мы согласились и совсем недавно было отснято новое видео, с добавлением кадров из фильма "Лишайся онлайн", которое уже объединяет между собой и историю героев фильма, и мою личную историю, эмоцию агрессии, злости и ненависти ко всему русскому и тому, что они сделали на украинской земле,

– рассказала певица.

Юля Юрина – "Чорна хмара": смотрите видео онлайн

Юля Юрина не получила гражданство Украины