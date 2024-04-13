Цього разу без Монатіка: Юля Верба похизувалася, як відзначила 21-річчя

13 квітня 2024, 17:32
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Юля Верба

Вчора, 12 квітня, відома українська блогерка Юля Верба відсвяткувала день народження. Дівчині виповнився 21 рік. Вона вже встигла поділилася з підписниками, як пройшло святкування.

Виявилося, що цьогоріч інфлюенсерка обійшлася без грандіозної вечірки. Вона провела час з рідними та друзями. Водночас сюрприз їй все ж влаштували. 

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Як Верба відзначила свій 21-й день народження

Спершу зірку привітали її друзі. О 12 ночі вони приїхали до будинку інфлюенсерки, подарували квіти, подарунки та великого рожевого ведмедя.


Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

 

 

 


Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом у блогерки був "казковий ранок" з нареченим. Костянтин запросив її на прогулянку до озера, а там на неї вже чекав сюрприз.

Сніданок на озері при живій музиці з моєю улюбленою матчею. Я була вражена,
– поділилася Юлія. 

Після цього пара поїхала в гості до бабусі Верби. Вже ввечері блогерка зібралася з друзями та рідними в заміському будинку, без зайвого галасу. Іменинниця та її гості насолоджувалися шашликом, закусками та різноманітними напоями, теревенили та співали пісні. 


Як Юля Верба відзначила день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, своє 18-річчя інфлюенсерка відзначала зовсім інакше. 

Як Юля Верба святкувала повноліття

  • Під час COVID-19 знаменитість влаштувала грандіозну вечірку із запрошеними зірковими гостями. 
  • День народження тоді вів Юрій Горбунов, а на сцені виступали Монатік, Lida Lee, Nino, Амадор Лопес, ілюзіоністи Magic Five та інші відомі особистості. 
  • Блогерка згодом зізналася, що святкування її 18 років коштувало понад 3 мільйони гривень, значна частина з цих коштів пішла на виступ Монатіка.

Автор: Софія Хомишин