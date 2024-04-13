Цього разу без Монатіка: Юля Верба похизувалася, як відзначила 21-річчя

Вчора, 12 квітня, відома українська блогерка Юля Верба відсвяткувала день народження. Дівчині виповнився 21 рік. Вона вже встигла поділилася з підписниками, як пройшло святкування.

Виявилося, що цьогоріч інфлюенсерка обійшлася без грандіозної вечірки. Вона провела час з рідними та друзями. Водночас сюрприз їй все ж влаштували.

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Як Верба відзначила свій 21-й день народження

Спершу зірку привітали її друзі. О 12 ночі вони приїхали до будинку інфлюенсерки, подарували квіти, подарунки та великого рожевого ведмедя.



Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс



Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом у блогерки був "казковий ранок" з нареченим. Костянтин запросив її на прогулянку до озера, а там на неї вже чекав сюрприз.

Сніданок на озері при живій музиці з моєю улюбленою матчею. Я була вражена,

– поділилася Юлія.

Після цього пара поїхала в гості до бабусі Верби. Вже ввечері блогерка зібралася з друзями та рідними в заміському будинку, без зайвого галасу. Іменинниця та її гості насолоджувалися шашликом, закусками та різноманітними напоями, теревенили та співали пісні.



Як Юля Верба відзначила день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, своє 18-річчя інфлюенсерка відзначала зовсім інакше.

Як Юля Верба святкувала повноліття