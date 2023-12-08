Виконавиця розповіла, що у неї та Михайла – "нормальне батьківське життя". Звичайно, що і складнощі у вихованні інколи стаються.

До слова Надя Дорофєєва нарешті розкрила, чи спілкується з Володимиром Дантесом після розлучення

Надя Дорофєєва про стосунки з дітьми Кацуріна

Я їх дуже люблю, ми класно проводимо час разом. Нормальне батьківське життя. Вони прекрасні, вони дуже спокійні, виховані. Єдине, що може бути, наприклад, хтось їсти не хоче. Ми от учора вмовляли дітей їсти. Потім умовляли в душ зайти,

– розповіла Надя Дорофєєва.

Співачка зауважила, що діти звертаються до неї на ім'я, адже в них є рідна мама.

"Ваня не міг сказати "Надя", він говорив "дядя" дуже довго. Зараз уже вміє говорити "Надя". І Саша теж так каже. Ми, звичайно, пояснюємо дітям, що в них є рідний батько, є рідна мама. А я — ще одна людина, яка їх любить", - зауважила Дорофєєва.



Надя Дорофєєва з донькою Кацуріна / Фото з інстаграму співачки

На запитання про те, коли зірка сама стане мамою, співачка з усмішкою сказала: "У вас весь час якісь ексклюзиви, про які я нікому не кажу".

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