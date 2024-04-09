Він говорить недостатньо чітко, – Юлія Саніна пригадала зустріч з Чарльзом III

9 квітня 2024, 10:22
Читать новость на русском

Джерело:

"Смачні"

У 2023 році король Чарльз ІІІ та Камілла відкрили сцену Євробачення, яке проходило в Ліверпулі. Саме там вони познайомилися з Юлією Саніною, яка була ведучого пісенного конкурсу. Тепер співачка розкрила деякі подробиці їхнього спілкування. 

З'ясувалося, що українку здивував британський акцент монарха. Водночас вона розповіла, чи вдалося їм все-таки порозумітися. 

Вас також може зацікавити Мандрує світом і записує російськомовні відео: де зараз і чим займається Олександр Кривошапко

Як пройшла зустріч Юлії Саніної з Її Високостями

Артистка поспілкувалася з Чарльзом та Каміллою й, на щастя, все загалом пройшло вдало.

Він, по-перше, має настільки британський акцент, а, по-друге, він говорить недостатньо як би чітко. Камілла більше була така енергійна й чітка, скажімо так. Але ми зрозуміли одне одного, я подякувала в черговий раз,
– пригадала знаменитість.

Шоу "Смачні": дивіться відео онлайн 

Що відомо про участь Юлії Саніної в Євробаченні-2023

  • Фронтмен The Hardkiss зізнавалася, що мріяла бути ведучою конкурсу. Для того, щоб це відбулося вона "закидала вудки" до українських продюсерів Євробачення, і це спрацювало – їй надійшла пропозиція спробувати. Кастинги співачка проходила кілька місяців.
  • Вже у травні Юлія вела пісенний конкурс разом з трьома британцями – коміком Гремом Нортоном, актрисою та співачкою Ханною Веддінгхем і телеведучою Алішею Діксон.
  • Для того, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені виконавиця розповідала, що займалася англійською кожного дня.

Автор: Софія Хомишин