З'ясувалося, що українку здивував британський акцент монарха. Водночас вона розповіла, чи вдалося їм все-таки порозумітися.

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Як пройшла зустріч Юлії Саніної з Її Високостями

Артистка поспілкувалася з Чарльзом та Каміллою й, на щастя, все загалом пройшло вдало.

Він, по-перше, має настільки британський акцент, а, по-друге, він говорить недостатньо як би чітко. Камілла більше була така енергійна й чітка, скажімо так. Але ми зрозуміли одне одного, я подякувала в черговий раз,
– пригадала знаменитість.

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Що відомо про участь Юлії Саніної в Євробаченні-2023

  • Фронтмен The Hardkiss зізнавалася, що мріяла бути ведучою конкурсу. Для того, щоб це відбулося вона "закидала вудки" до українських продюсерів Євробачення, і це спрацювало – їй надійшла пропозиція спробувати. Кастинги співачка проходила кілька місяців.
  • Вже у травні Юлія вела пісенний конкурс разом з трьома британцями – коміком Гремом Нортоном, актрисою та співачкою Ханною Веддінгхем і телеведучою Алішею Діксон.
  • Для того, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені виконавиця розповідала, що займалася англійською кожного дня.