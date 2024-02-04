Артистка мала ефектний зовнішній вигляд – довгу сукню сріблястого відтінку з капюшоном на голові. Образ доповнив яскравий макіяж, особливо червоні вуста.

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Саніну розкритикували за ведення Нацвідбору-2024

Та попри яскравий лук, глядачі Нацвідбору зауважили, що Юлія була дещо втомленою. Деякі користувачі мережі припустили, що Саніна мала збентежений вигляд через можливі труднощі у стосунках з чоловіком і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко.

До того ж прихильники шоу зазначили, що співачці складно давалися імпровізації, особливо у порівнянні з досвідченим ведучим Нацвідбору – Тімуром Мірошниченком та стендап-коміком Василем Байдаком.

"Здається, що їй відпочити треба".

"Саніна вигоріла та веде нудно".

"Мені не подобається, що вона постійно читає".

"Чомусь саме їй дають тягнути час, а імпровізація краща у хлопців".

"Вона розгублена, бо розлад з Валом".

Що користувачі мережі сказали про інших ведучих

Глядачам сподобався дебют як ведучого Нацвідбору-2024 – гумориста Василя Байдака. Вони вважають, що хлопець добре впорався зі своїм завданням. Люди оцінили невимушене ведення програми коміком.

"Байдак – просто топ! Дуже освіжив і осучаснив Нацвідбір. Найкращий ведучий з часів Притули".

"Вася Байдак, я дивилася заради тебе! Ти – топ".

"Хочу бачити Байдака ведучим постійно! Я весь ефір сміялась з жартів. Це було так мило, природньо й по-справжньому! Це вперше, коли відбір на Євробачення був мега крутий! Дякую!".

"Всі ці ляпи та Байдак роблять Нацвідбір таким домашнім".

"Вася Байдак, голосую за вас! Взагалі ведучі цього року чудові, гармонійні разом".

Також прихильники Нацвідбору відзначили професійність ведення програми Тімуром Мірошниченком. Глядачі писали, що йому вдалося створити хорошу атмосферу під час конкурсу.