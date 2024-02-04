Загалом технічні несправності у застосунку стали несподіванкою не лише для глядачів, а й для членів журі та ведучих також. Спершу українцям показали записаний ефір, у якому ще ніхто не знав про проблеми в додатку. Але згодом ведучі вийшли в прямий ефір і повідомили про збій в системі.

Актуально Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: інструкція, щоб підтримати фаворита

Ведучі та судді відрегували на несправності в Дії

Джамала, яка була членом журі, пояснила, що технічні труднощі є тимчасовими та глядачі зможуть проголосувати одразу після усунення несправностей. Вона закликала українців віддавати голоси за своїх фаворитів.

Зрада скасовується. Усі, хто не дивилися прямий ефір після того, як голосування перервалося, я можу вам сказати, що голосування відбуватиметься як тільки відновиться Дія. Триватиме добу. Голосуйте за своїх,

– сказала вона.



Джамала відреагувала на збій / Скриншот з інстаграму співачки

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка вела шоу, теж відреагувала на тимчасові несправності. Вона зазначила, що до такого збою в застосунку, ніхто не був готовий. Тож співачка попросила людей, щоб нормально сприйняли таку ситуацію.

Сподіваємось, що сьогодні почуємо ім'я представника на Євробачення. Це був цікавий та новий досвід для мене, до цього мене не готували. Але всяке буває, поставимось до цього з розумінням та оптимізмом,

– висловилась Саніна.



Юлія Саніна відреагувала на збій / Скриншот з інстаграму співачки

Ведучий Нацвідбору-2024 Тімур Мірошниченко нагадав глядачам, що вони можуть зробити свій вибір за улюбленого учасника до 19:05. Після цього лінії для голосування закриють та оголосять переможця.

Сьогодні з вами зустрічаємось. Протягом 4 лютого можна буде голосувати за ваших фаворитів і ми зустрінемося в прямому ефірі на "Суспільне Культура". О 19:05 закриємо лінії та оголосимо переможця нашого Нацвідбору,

– відреагував Мірошниченко.



Мірошниченко відреагував на збій / Скриншот з інстаграму ведучого

Один з членів журі Нацвідбору Сергій Танчинець поширив допис, у якому вже зробив свій вибір на користь фаворита. Він нагадав українцям, що Дія вже працює, тож слід робити свій вибір.

Про збій в Дії під час Нацвідбору-2024