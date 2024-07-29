На тлі чуток про розпад The Hardkiss: Юлія Саніна розпочала сольну кар'єру

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вже протягом двох років виступає без учасників колективу. Втім, тепер співачка вирішила відокремитися від колег і працювати сольно.

На тлі чуток про розпад гурту Юлія зізнавалася про проблеми всередині нього. За 13 років існування колективу вона відчула, що "злилася з іншими учасниками".

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Тому Саніна вирішила розпочати сольну кар'єру. Артистка вже створила окремі акаунти на своє ім'я на музичних майданчиках Spotify, YouTube та у соцмережі Facebook.



Сторінка Юлії Саніної у Spotify / Скриншот з музичної платформи

У співачки ніколи не було особистої сторінки в Instagram, оскільки усі належали гурту і мали його назву.

Бренд Юлія Саніна отримав повноцінне життя і в "Мавці", і у ТВ-шоу, і на Євробаченні. Ми чекали, коли ж станеться офіційне прощання з The Hardkiss і, здається, ось воно. У Саніної свій YouTube, Facebook-акаунт, оновились сторінки на стримінгах і логічно, що час створити сторінку в Instagram (або перейменувати поточну),

– зазначив телеграм-канал MUZVAR.



Акаунт Саніної у Facebook / Скриншот зі соцмережі



Профіль Юлії Саніної на YouTube / Скриншот з музичного майданчику

Нещодавно Саніна їздила з всеукраїнським туром Special Kiss, під час якого натякала на початок сольної кар'єри. Вона зазначила, що її виступи – це власне бачення творчості колективу як співавторки пісень. Однак, ідея виконавиці проводити сольні концерти не подобалася її колегам з колективу, проте вони їй не заважали з підготовкою.

У мережі вважають, що проблеми всередині гурту виникли через перебування чоловічої частини колективу за кордоном. Щоправда, вже восени The Hardkiss запланував благодійні концерти у США, де виступатиме у повному складі.