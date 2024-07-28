28 липня, виконавиця виступить зі сцени українського дому Volia Space. Для Джамали це чудова можливість розповісти на міжнародній арені про злочини росіян, боротьбу з ворогом та важливість перемоги для України у війні.

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В Олімпійському селищі артистка завітала до національної збірної України з фехтування, стрибків у воду та гімнастики. Спортсмени мали змогу поспілкуватися з переможницею Євробачення-2016 та зробити кілька пам'ятних фото.

Зарядившись позитивними емоціями, спортсмени продовжили підготовку до своїх виступів на Олімпіаді 2024,

– поділилися в Національному олімпійському комітеті України.

Як зазначила Джамала, вона вперше в житті опинилася за лаштунками Олімпійських ігор та вирішила зробити сюрприз українській збірній. Артистка побажала спортсменам успіху та гідно представити країну на турнірі.

Розумію, що побачити всю команду – нереально. У всіх дуже насичений графік, але сюрпризом до свого виступу забігла побачити нашу збірну. Всіх дуже люблю і бажаю успіху в такий важкий час! Попри все представляти всіх нас, всю країну,

– підкреслила співачка.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 стартували 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На Олімпіаді Україну представлятимуть 140 спортсменів, які візьмуть участь у 23-х видах спорту.