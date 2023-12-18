З'ясувалося, що артистка стала мамою дівчинки. За її словами, тиждень перед пологами був дуже складним.
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Юлія Лущинська вперше стала мамою
Доньку виконавиця народилася 16 грудня. Водночас поки зіркова матуся вирішила не розсекречувати ім'я дитини, втім поділилася світлинами з новонародженою дочкою. На кадрах видно, як малеча мило лежить на грудях у мами, а тато, якого співачка приховує від аудиторії, стоїть поряд.
Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см,
– зазначила під фото виконавиця.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани привітали дівчину з народженням доньки.
- "Юлічка, вітаю тебе з народженням вашої принцеси";
- "Вітаю. Навіть збоку видно, що дитинка на маму схожа. Нехай росте здорова на радість батькам";
- "Вітаю тебе, Юлічка! Хай донечка росте щаслива та здорова";
- "Клас. Вітаю. Нехай крихітка буде здоровою";
- "Вітаю! Хай Бог оберігає всю вашу родину";
- "Вітаю. Щастя вам і здоров'я маленькій принцесі";
- "Щиро вітаю вас із донечкою".
Хто така Юлія Лущинська
- Дівчина випускниця театрально-художнього коледжу та юридичної академії.
- Її музичний шлях розпочався з перемоги в шоу "Караоке на Майдані" у липні 2016 року. Незабаром, у жовтні того ж року, вона взяла участь у відомому проєкті "Х фактор-9", але її виступ отримав три "ні".
- Не злякавшись цієї невдачі, Юлія зважилася на акторську кар'єру, отримавши ролі в популярних телесеріалах, що транслювалися на телеканалах "Україна", "Інтер", "НЛО ТВ" і "Новий канал".
- У 2018-2019 роках вона також продемонструвала свою багатогранність як радіоведуча на "Інформатор FM" у Дніпрі.
- У вересні 2020 року вийшов довгоочікуваний дебютний альбом Юлії "Палаю".
- Продовжуючи захоплювати глядачів, сім'я виконавиці з'явилася на екранах проєкту "Супермама".
- Втім, неабияку популярність артистка здобула, коли у березні 2023 року представила пісню "Танцюю гопака". За кілька днів трек привернув значну увагу на різних онлайн-платформах, хоча переважно через критику, яку він отримав. Юлія відверто зізналася, що ця негативна реакція змусила деяких її друзів віддалитися від неї. Проте виконавиця також стверджувала, що хейт слугує для неї сходинкою на шляху до досягнення успіху.