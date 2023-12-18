З'ясувалося, що артистка стала мамою дівчинки. За її словами, тиждень перед пологами був дуже складним.

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Юлія Лущинська вперше стала мамою

Доньку виконавиця народилася 16 грудня. Водночас поки зіркова матуся вирішила не розсекречувати ім'я дитини, втім поділилася світлинами з новонародженою дочкою. На кадрах видно, як малеча мило лежить на грудях у мами, а тато, якого співачка приховує від аудиторії, стоїть поряд.

Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см,

– зазначила під фото виконавиця.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани привітали дівчину з народженням доньки.

"Юлічка, вітаю тебе з народженням вашої принцеси";

"Вітаю. Навіть збоку видно, що дитинка на маму схожа. Нехай росте здорова на радість батькам";

"Вітаю тебе, Юлічка! Хай донечка росте щаслива та здорова";

"Клас. Вітаю. Нехай крихітка буде здоровою";

"Вітаю! Хай Бог оберігає всю вашу родину";

"Вітаю. Щастя вам і здоров'я маленькій принцесі";

"Щиро вітаю вас із донечкою".

Хто така Юлія Лущинська