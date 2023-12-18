Так, 24 Канал підготував матеріал про українські пари, які розлучилися у цьому році. Про розрив Квіткової та Добриніна, Брєжнєвої та Меладзе і Жадана з Куніциною – дивіться далі.

До теми Шантаж через гроші й стосунки на стороні: Спірс, Гранде та інші зірки, які розлучилися у 2023

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак

Після різдвяних свят блогерка оголосила, що прийняла рішення розірвати свій шлюб з Русланом Ханумаком. Подружжя прожило разом п'ять років і має сина.

Каталізатором їхнього розставання, як розповіла Аліна, стала фотографія, на якій Руслан "терся геніталіями" зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Водночас Руслан категорично заперечував будь-яку зраду, стверджуючи, що вони живуть окремо вже рік, Аліна спростовувала його заяви.



Руслан Ханумак з Аліною Шаманською і сином / Фото з інстаграму гумориста

Даша Квіткова і Нікіта Добринін

На початку 2023 року пара зробила публічну заяву про розлучення. Через пів року, 19 червня, вони юридично оформили розірвання шлюбу. Попри це Даша та Нікіта спільно виховують сина Лева.

Наші стосунки розвивалися дуже стрімко. Ми віддавали одне одному всіх себе, були разом 24/7. В якийсь момент зрозуміли, що дуже перенаситилися одне одним. А також зараз ми по-різному розвиваємося. На тлі цього ми "задушили" морально одне одного,

– поділилася Квіткова.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму блогерки

Камалія та Мохаммад Захур

У квітні співачка зробила несподівану заяву, оголосивши про рішення розлучитися зі своїм чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, після 20 років шлюбу.

Подружжя, яке має двох десятирічних доньок-близнючок, доклало спільних зусиль, щоб розв'язувати свої проблеми та врятувати сім'ю, але врешті-решт розлучення стало неминучим. Водночас зіркова пара продовжує спілкуватися та часто проводить час разом.



Камалія та її чоловік / Фото з інстаграму співачки

Павло Вишебаба та Ірина Тисленко

Військовий оголосив про розлучення з дружиною після семи років шлюбу. Хоча фактично пара розірвала стосунки у 2022 році, Вишебаба вирішив оприлюднити цю інформацію лише зараз. Примітно, що їхній союз став першим випадком в Україні, коли пара подала онлайн-заяву до РАЦСу.



Павло Вишебаба з дружиною / Фото Дніпровської міськради

Раміна Есхакзай і Євген Пронін

У травні 2021 року Євген зробив пропозицію Раміні, однак очікуване весілля не відбулося. У квітні інтерв'юерка оголосила, що розірвала свої п'ятирічні стосунки з адвокатом Євгеном Проніним.

Пара вирішила не розголошувати причину розлучення, проте вони підкреслили, що розрив стався не через зраду. Натомість Есхакзай стверджує, що вони з чоловіком вирішили розійтися як зрілі особистості.



Раміна Есхакзай і Євген Пронін / Фото з інстаграму блогерки

Оксана Білозір і Роман Недзельський

Співачка розірвала шлюб, який тривав майже 33 роки. Роман Недзельський, колишній чоловік Білозір, публічно оголосив про розлучення 25 квітня, повідомивши, що вони з виконавицею розлучилися наприкінці 2022 року.

Примітно, що саме Білозір ініціювала розірвання їхнього союзу.

Ми вже понад 10 років не живемо разом. Я живу в орендованому будинку, щоправда, всі ці роки я жила разом з його мамою і з нашим сином, а він живе у нашому спільному будинку на Дніпрі,

– пояснила Оксана Білозір.



Оксана Білозір та Роман Недзельський / Фото з інстаграму співачки

Сергій Жадан та Ірина Куніцина

Письменник 29 червня оформив розлучення зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною. З'ясувалося, що пара вже досить довго живе окремо. У стосунках Сергія та Ірини, які тривають 15 років, також є донька Марія.



Сергій Жадан та Ірина Куніцина з донькою / Фото Валентина Кузана

Даніель Салем та Марія

Влітку Деніел Салем оголосив про розлучення з дружиною Марією після 17 років шлюбу. Чоловік зізнався, що подружжя обмірковувало це рішення ще до початку повномасштабного вторгнення, але через велику війну пара вирішила відкласти це. Зрештою, у червні вони нарешті розпочали процес розлучення.

Салем вважає, що ревнощі могли зіграти значну роль у прийнятті рішення про розрив.

Зазначимо, що пара має 8-річну дочку Санта Луну, втім поки батьки не говорили дівчинці, що розлучилися.

Ставимося одне до одного з великою повагою. Бажаємо одне одному щастя,

– сказав ресторатор.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Колишній учасник відомої групи Quest Pistols розлучився зі своєю дружиною Іриною Горбачовою. Попри те, що вони одружилися в липні 2021 року, тепер шляхи пари розійшлися. Водночас подружжя точно не назвало дату розриву.



Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото з інстаграму

Василь Вірастюк та Інна

У жовтні спортсмен і депутат від партії "Слуга народу" оголосив про розлучення зі своєю другою дружиною Інною. Подружжя, яке прожило 15 років, є батьками двох синів Олега та Олександра.



Василь Вірастюк та Інна / Фото з соцмереж

Віра Брєжнєва та Констянтин Меладзе

У жовтні співачка підтвердила, що розлучилась з продюсером.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного", – висловилася артистка.



Віра Брєжнєва і Констянтин Меладзе / Фото з соцмереж

Сергій Танчинець та Ганна

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ мав відзначити з дружиною 15-ту річницю весілля 29 вересня, втім пара розлучилася. При цьому Танчинець підкреслив, що в цій ситуації немає винних.

Ми підтримуємо хороші стосунки та залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок,

– додав виконавець.



Сергій Танчинець та Ганна / Фото з фейсбуку співака

Микола Тищенко та Алла Барановська

Депутат з дружиною були разом 7 років. У листопаді пара подала заяву до Оболонського районного суду Києва, який вже відкрив відповідне провадження щодо розриву шлюбу. Водночас поки подружжя ніяк не коментує розлучення.



Микола Тищенко та Алла Барановська / Фото з інстаграму Алли

Олег Собчук та Марія

Жінка заявила, що розлучилася зі співаком після 20 років у шлюбі. Крім того, вона зазначила, що весь цей час жила в токсичних стосунках.

Водночас сам лідер гурту СКАЙ підкреслив, що вони з Марією офіційно не разом з травня, але він утримався від розголошення всіх подробиць про їхній розрив, проте наголосив, що виконує умови відповідних договорів.



Олег Собчук та Марія / Фото з інстаграму Марії

Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк

Розлучення ексвійськової та військового стало скандальним. Про розрив публічно заявила жінка, вона зізналася, що була жертвою домашнього насильства. Крім того, Анна Виговська, колишня дружина Стипанюка, також заявила про пережите насильство. Окрім цього, дівчата надсилають Емеральд анонімні повідомлення про те, що чоловік їх зґвалтував. Нещодавно стало відомо, що після цих звинувачень чоловіку заборонили бачитися з донькою.



Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк / Фото з інстаграму Євгенії

Анна Трінчер і Олександр Волошин

Пара завершила свої дворічні стосунки лише через рік після того, як одружилася. Прагнучи врятувати свій шлюб, подружжя шукала допомоги професіоналів та інші способи подолання кризи. Втім, всі вони виявилися марними.



Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото з інстаграму співачки