Думки про те, щоб покінчити життя у дівчини з'явилися після виходу у світ композиції "Танцюю гопака". Тоді вона зіткнулась з жорстокістю людей.

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Авторка "Танцюю гопака" була за крок до самогубства

Співачка зізналась, що після випуску треку, їй почали погрожувати та ображати. Їй було складно навіть вийти з дому, адже на вулиці говорили неприємні речі. Юлія почувала себе незахищеною та розгубленою.

Мені погрожували та хотіли вбити. Ображали та булили щодня й щохвилини. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ. А я відчувала себе зовсім не захищеною. я не могла вийти з дому сама. Хотілось заховатись від всіх,

– написала вона.

Жорстокий булінг через трек, дуже погано вплинув на емоційний стан співачки. Дівчині було дуже боляче та вона не розуміла, куди їй рухатися далі. Саме тоді виконавиця була дуже близькою до того, аби покінчити своє життя самогубством.

В один день я закрилась у темній кімнаті, ніч, я знову декілька годин ридала від болю вже у котрий раз. А потім підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "Навіщо я живу?", "А що я вже встигла зробити?", "А як відреагує мама коли мене не стане?", "А чи буде сумувати сестра?",

– поділилась артистка.

Утім, щось зупинило дівчину, а за кілька днів вона дізналась, що вагітна. З того часу думок про самогубство у виконавиці не виникало. Саме дитина мотивувала артистку жити далі.



"Через декілька днів я дізналась, що вагітна. Більше не було у мене таких думок. Бо я не в праві лишати життя іншої маленької, ні в чому не винної дитини. Мене врятувала моя дитина, бо ще декілька таких ночей і я б не змогла втримати своє бажання не жити", –зізналась Лущинська.

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