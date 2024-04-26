Україна у списку: 5 найкращих переможців Євробачення за увесь час

Кожен переможець Євробачення отримав перше місце неспроста. Але за усі роки пісенного конкурсу залишаються однозначні лідери – ті, чиї пісні визнані одними з найкращих.

Рік тому авторитетне видання The Guardian склало рейтинг усіх переможців Євробачення. Розповідаємо про тих музикантів, які вважаються 5 найкращими за версією музичних критиків.

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Abba – Waterloo

: Швеція: 1974

Цього року весь пісенний конкурс вперше опублікували на BBC iPlayer. Трек Waterloo розповідає історію від імені дівчини, яка готова здатися своєму коханому, немов Наполеон у битві при Ватерлоо. Ця композиція трохи відрізняється від інших пісень колективу через те, що тут присутні елементи і року, і джазу. Євробачення наздогнало тенденції розвитку попмузики.

Abba – Waterloo: дивіться відео онлайн

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son

: Люксембург: 1965

Франс Галль – французька співачка, якій не пророкували перемогу на конкурсі. Ба більше, її виступ обсвистали на репетиціях. Водночас це перша переможна пісня, яка не була баладою. Сміливий стиль автора композиції, нове звучання та цікавий вокал захопили всіх.

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son: дивіться відео онлайн

Джамала – 1944

: Україна: 2016

Після довгої перерви Україна здобула перемогу на Євробаченні завдяки Джамалі та її неймовірній композиції, що присвячена депортації кримськотатарського народу. Це вперше на музичному конкурсі зазвучала пісня мовою кримських татар. Хоч росіяни стали скаржитися на політизованість тексту, Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил Євробачення.

Джамала – 1944: дивіться відео онлайн

Loreen – Euphoria

: Швеція: 2012

З роками заявки на Євробачення переставали вражати оригінальністю та нагадували більшість попсинглів у музичних чартах. Але пісня Euphoria відрізнялась на тлі інших, а родзинкою треку був вбивчо красивий приспів, мелодія якого залишилась у пам'яті багатьох.

Loreen – Euphoria: дивіться відео онлайн

Грета і Йорген Інгман – Dansevise

: Данія: 1963

Попдует приніс Данії першу перемогу. Композиція натхненна джазом та дивує своїм звучанням. Але торішній конкурс запам'ятався також першим скандалом. Представник журі Норвегії помилився у своїх оцінках, через що могла перемогти Швейцарія. Бали виправляли після дзвінка до Норвегії, тому у результаті Данія здобула першу перемогу.

Грета і Йорген Інгман – Dansevise: дивіться відео онлайн

Переможці на Євробаченні від України загалом зайняли високі місця у цьому рейтингу, а отже українські артисти завжди показують чудовий результат. Наприклад, Kalush Orchestra отримав 24 місце з 69, а знаменита Руслана – 12.

