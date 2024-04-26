Год назад авторитетное издание The Guardian составило рейтинг всех победителей Евровидения. Рассказываем о тех музыкантах, которые считаются 5 лучшими по версии музыкальных критиков.

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Abba – Waterloo

Страна: Швеция

Год: 1974

В этом году весь песенный конкурс впервые опубликовали на BBC iPlayer. Трек Waterloo рассказывает историю от лица девушки, которая готова сдаться своему возлюбленному, словно Наполеон в битве при Ватерлоо. Эта композиция немного отличается от других песен коллектива из-за того, что здесь присутствуют элементы и рока, и джаза. Евровидение догнало тенденции развития поп-музыки.

Abba – Waterloo: смотрите видео онлайн

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son

Страна: Люксембург

Год: 1965

Франс Галль – французская певица, которой не пророчили победу на конкурсе. Более того, ее выступление освистали на репетициях. В то же время это первая победная песня, которая не была балладой. Смелый стиль автора композиции, новое звучание и интересный вокал захватили всех.

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son: смотрите видео онлайн

Джамала – 1944

Страна: Украина

Год: 2016

После долгого перерыва Украина одержала победу на Евровидении благодаря Джамале и ее невероятной композиции, посвященной депортации крымскотатарского народа. Это впервые на музыкальном конкурсе зазвучала песня на языке крымских татар. Хотя россияне стали жаловаться на политизированность текста, Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил Евровидения.

Джамала – 1944: смотрите видео онлайн

Loreen – Euphoria

Страна: Швеция

Год: 2012

С годами заявки на Евровидение переставали поражать оригинальностью и напоминали большинство поп-синглов в музыкальных чартах. Но песня Euphoria отличалась на фоне других, а изюминкой трека был убийственно красивый припев, мелодия которого осталась в памяти многих.

Loreen – Euphoria: смотрите видео онлайн

Грета и Йорген Ингман – Dansevise

Страна: Дания

Год: 1963

Поп-дуэт принес Дании первую победу. Композиция вдохновлена джазом и удивляет своим звучанием. Но прошлогодний конкурс запомнился также первым скандалом. Представитель жюри Норвегии ошибся в своих оценках, из-за чего могла победить Швейцария. Баллы исправляли после звонка в Норвегию, поэтому в результате Дания получила первую победу.

Грета и Йорген Ингман – Dansevise: смотрите видео онлайн

Победители на Евровидении от Украины в целом заняли высокие места в этом рейтинге, а значит украинские артисты всегда показывают отличный результат. Например, Kalush Orchestra получил 24 место из 69, а знаменитая Руслана – 12.