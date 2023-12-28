24 Канал розповість про найважливіші події й моменти, що сталися у музичній сфері в Україні цього року. Від Євробачення до нових хітів – про це і не тільки читайте далі.

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Українська вечірка в Британії

Гурт Kalush Orchestra приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. За мирного життя, це б означало, що наступного року музичний конкурс має пройти в країні-переможниці – та в нинішніх реаліях цього не сталося. Європейська мовна спілка вирішила перенести подію до Великої Британії, а саме Ліверпуля, де й пройшло Євробачення-2023.



Король і королева відкрили сцену Євробачення / Фото з інстаграму конкурсу

Звичайно, музичний конкурс пройшов від імені України. Однією з трьох головних ведучих була фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а коментатором – Тімур Мірошниченко. Українські артисти мали нагоду виступати як у фан-зоні Євробачення, так і на головній сцені у півфіналах та фіналі.

Чимало номерів мали особливий символізм та нагадували про Україну й війну в найщемкіших деталях. Особливо хочеться відзначити номер Олени Тополі та британської зірки Ребеки Фергюсон.

Alyosha і Ребека Фергюсон – "Ласкаво просимо до нас додому": дивіться відео онлайн

Україну у 2023 році представив гурт TVORCHI, які виступили з піснею Heart of Steel ("Сталеві серця"), натхненною подіями на "Азовсталі". У фіналі колектив посів 6 місце завдяки підтримці глядачів.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Переможницею Євробачення стала Швеція – вдруге на музичному конкурсі тріумфувала співачка Loreen. Цього разу з піснею Tattoo.

Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн

Європейський сезон "Голосу країни"

Підсумовуючи 2023 рік, хочеться згадати про ще один вокальний конкурс – "Голос країни". Організатори наважилися провести його і цього року, але вирішили зробити це в Польщі. Польський мовник не лише надав майданчик для проєкту, але й допоміг з фінансуванням.

Суддівський склад змінився кардинально – зірковими тренерами цього разу були Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва та продюсер Іван Клименко.

"Голос країни" не отримав шаленої популярності серед українців: його критикували за надмірне акторство і "натягнуті" й нещирі емоції тренерів, пафос ведучих й багато інших деталей. Переможцем став військовий та співак Михайло Панчишин (Ptashkin). Срібним призером – також захисник Юрій Городецький. Чи зміг "європейський сезон" виправдати очікування глядачів – швидше ні, аніж так.

Ptashkin (Михайло Панчишин) – "Невідомий герой": дивіться відео онлайн

Пісні та артисти, яких слухали найбільше

Українські артисти продовжували творити музику під час війни. Вона була абсолютно різною – від шароварних та скандальних треків штибу "Танцюю гопака" до пісень про війну, як-от "Фортеця Бахмут" (яку, втім, теж критикували).

Майже всі співаки, які раніше писали російськомовну музику, взялися перекладати свої пісні на українську мову. Нове дихання отримали навіть треки Тіни Кароль: співачка дозволила перекласти хіти іншим музикантам.

SHUMEI – "Вище Хмар": дивіться відео онлайн

Що стосується чартів, російська музика все ще не зникає з топ-100 і навіть топ-20 пісень. Українці продовжують слухати артистів з країни-терориста та просувають зрадників.

Водночас перші місця таки тішать: за підсумками Spotify – молодий виконавець YAKTAK є найбільш прослуховуваним артистом цього року, а його ім'я згадують імениті колеги серед чисел найперспективніших.

Кого також найчастіше слухали українці? Це і відомі артисти – Злата Огнєвіч, Надя Дорофєєва, гурти "Скрябін" та "Океан Ельзи", Артем Пивоваров. У топі чартів є й імена молодих артистів, які лише починають свою кар'єру – Parfeniuk, KOLA, SadSvit і "Структура щастя", репер SKOFKA.

Плейлист найкращих українських пісень 2023: слухайте онлайн