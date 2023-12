Щоб здобути своє місце під сонцем у світовому шоубізнесі, ці люди докладали багато зусиль та часу. Нерідко знаменитості жертвували сім'єю, дітьми, здоров'ям, аби закріпитися на олімпі слави. Деяких з них у 2023 році, на жаль, не стало. Згадаймо світових зірок у добірці, яку підготував 24 Канал.

Ліза Лорінг

У січні 2023 року померла акторка зі США Ліза Лорінг. Їй було 64 роки. Смерть трапилась через інсульт. Протягом 3 днів медики намагалися врятувати акторку. Вона була підключена до апарату життєзабезпечення. Однак, це не допомогло.

Лорінг виконала роль Венздей Адамс першою у популярному серіалі "Сімейка Адамсів". На той час акторці було всього 5 років. Дівчина дуже швидко прославилась. Також у її житті була рання вагітність у 16 років, стосунки з порноактором і залежність від героїну. Однак, акторці вдалося від неї вилікуватись.

Енні Вершинг

Пішла з життя акторка серіалу "Надприродне" Енні Вершинг. Зірці було лише 45 років. Вона боролася з раком протягом 3 років. Попри страшну хворобу, знаменитість й далі знімалась в кіно.

Найвідомішими стрічками за участі акторки є фільм "Брюс Всемогутній", серіали "Надприродне", "Зачаровані", "Касл", "Новачок". Також вона озвучила й записала рухи для героїні Тесс в грі The Last Of Us.

Елізанжела ду Амарал Вергейр

У вічність відійшла бразильська акторка Елізанжела ду Амарал Вергейр, яка знімалась у відомому серіалі "Клон". Вона померла у віці 68 років.



Елізанжела ду Амарал Вергейр / Фото g1.globo.com

Смерть зірки настала від серцевого нападу. Перед цим Елізанжелу відвезли до шпиталю після того, як їй стало важко дихати. Але медикам не вдалося врятувати акторку.

Тіна Тернер

У віці 83 років відійшла у вічність всесвітньо відома попспівачка Тіна Тернер. Це сталося у Швейцарії. Причиною смерті стали 2 важкі хвороби – рак кишківника та ниркова недостатність. Відомо, що у 1988 році співачку внесли до Книги рекордів Гіннесса.

Річ у тім, що зірка виступила перед найбільшою платною аудиторією: більше, ніж 188 тисяч людей в Ріо-де-Жанейро. До слова, останній світовий тур співачки відвідало понад мільйон глядачів у 2008 та 2009 роках. Тоді Тіні було 70 років.

Тото Кутуньйо

У 2023 році світ втратив ще одного легендарного артиста. Йдеться про італійського співака та композитора Тото Кутуньйо. Він помер в одній із лікарень Мілана через затяжну хворобу. Цього ж року співак відзначив свої 80 років. Кутуньйо здобув світову славу завдяки композиції "l'Italiano", з впізнаваним приспівом "Lasciatemi cantare".

У 2013 році в Києві Тото був нагороджений "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів". Однак, 2019 року українські депутати заборонили співаку в'їзд до країни через його проросійські заяви. Кутуньйо сказав тоді, що є "аполітичним".

Вахтанг Кікабідзе

Цього року помер знаний грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе. Йому було 85 років. Чоловік підтримував боротьбу за свободу України у війні з Росією.

Цікаво, що Вахтанг припинив виступати в країні-агресорці після того, як Росія розпочала війну проти Грузії. Кікабідзе підтримав Україну, коли Росія вторглася на Донбас у 2014 році, а також після повномасштабного наступу країни-агресорки 24 лютого.

У 2021 році президент Зеленський нагородив артиста орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Таку нагороду вручають "за зміцнення міжнародного авторитету України, заслуги в розвитку держави, благодійність та громадську діяльність".

Ерл Боен

Не стало американського актора Ерла Боена, котрий запам'ятався глядачам роллю у стрічці "Термінатор". Актору було 82 роки. У 2022 році в нього виявили рак легенів четвертої стадії. До слова, Боен знявся у майже 200 кінороботах.

Славу актор отримав завдяки ролі психіатра Пітера Сільбермана у фільмах "Термінатор", "Термінатор 2: Судний день" та "Термінатор 3: Повстання машин". Також Ерла можна побачити у таких стрічках, як "З 9 до 5", "Життя в небезпеці", "Принц", "Позначений смертю", "Моя мачуха - інопланетянка".

Даррен Кент

Кінематограф втратив британського актора Даррена Кента, який виконав роль пастуха у серіалі "Гра престолів". Зірки не стало у віці 36 років через складну хворобу шкіри. Також він мав такі хронічні хвороби, як остеопороз і артрит.

Даррен Кент з'явився у фільмах "Білосніжка та мисливець", "Підземелля та дракони: Честь злодіїв", "Дзеркала", серіалах "Безсоромні", "Жителі Іст-Енду".

Ліза Марі Преслі

Не стало й єдиної доньки "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі – Лізи Марі Преслі. Вона померла у віці 54 років. Лікарі приїхали до будинку Лізи та зробили серцево-легеневу реанімацію. Тоді жінку госпіталізували.

Згодом у неї зупинилося серце. Відомо, що Преслі виконала кілька композицій зі своїм покійним батьком. Йдеться про "У гетто" та "Я люблю тебе, тому що".

Джина Лоллобриджида

Померла італійська акторка Джина Лоллобриджида, яку довгий час вважали найкрасивішою жінкою світу. Вона пішла з життя у віці 95 років.



Джина Лоллобриджида / Фото Pinterest

Акторка знялась у декількох десятках стрічок протягом кар'єри. У 1960 році Джина з'явилась у фільмі популярного італійського режисера Ренато Кастеллані "Бурхливе море". Акторка отримала низку європейських кінопремій.

Вільям Фрідкін

Пішов з життя американський режисер Вільям Фрідкін. Йому було 87 років. Він працював над стрічками "Екзорцист" та "Французький зв'язковий". Фрідкін був режисером фільму "Шукач" 1980 року, в якому Аль Пачино мав головну роль.



Вільям Фрідкін / Фото Lenscap/X (Twitter)

А ще його роботою було "Жити і померти у Лос-Анджелесі" 1985 року з Віллемом Дефо. Останньою роботою режисера стала стрічка "Диявол і отець Аморт" 2017 року.

Ангус Клауд

У США помер 25-річний актор Ангус Клауд. Він відзначився роллю шкільного наркодилера Феско "Феза" О'Ніла у підлітковому телесеріалі "Ейфорія". Причиною смерті стало випадкове передозування наркотичними речовинами.

Також Клауд знявся у фільмах "Північний Голлівуд" і "Межа". Також його можна було побачити у таких музичних відео, як Becky G, Karol G і Juice WRLD.

Шинейд О'Коннор

Відійшла у вічність 56-річна ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Вона вважається однією з найвідоміших вокалісток 90-х років.

Співачка створила 10 студійних альбомів, зокрема, її композиція Nothing Compares 2 U стала всесвітньо відомим хітом у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

Ренді Мейснер

У 2023 році не стало засновника та басиста гурту Eagles Ренді Мейснер. Смерть настала у 77 років. Музикант мав хворобу легень. У 70-х роках минулого століття Ренді Мейснер спільно із Доном Фелдерм, Доном Хенлі, Гленном Фреєм та Берні Лідоном заснував культовий гурт в історії музики.



Ренді Мейснер / Фото Paul Natkin/WireImage

Найвідомішими хітами гурту стали Hotel California та Take It Easy. Зазначається, що протягом останніх років Мейснер мав проблеми зі здоровʼям, а саме – серцеві напади та біполярний розлад. Також артист зловживав алкоголем.

Пол Каттермол

Пішов з життя учасник британського попгурту S Club 7 Пол Каттермол. Музиканта не стало у 46-річному віці, невдовзі після того, як група возз'єдналась.

Чоловіка знайшли мертвим у його будинку. На жаль, причина смерті артиста залишається невідомою. Зазначається, що підозрілих обставин не було.

Лассе Велландер

Цього року світ втратив ще одну зірку – гітариста легендарного шведського музичного гурту АВВА Лассе Велландера.



Лассе Велландер / Фото з фейсбуку артиста

Він певний час боровся із раком. Велландер став учасником гурту ABBA в 1974 році. Протягом співпраці музикант записав з ними 24 пісні та 8 альбомів. Незабаром Лассе став головним гітаристом і гастролював із попгуртом у у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках. Після розпаду гурту музикант випустив сольний альбом. Упродовж подальшої кар`єри спродюсував та випустив ще 11 альбомів.

Меттью Перрі

У жовтні світ втратив всесвітньо відомого актора Меттью Перрі. Тіло знаменитості виявили в його будинку у Лос-Анджелесі. Перрі прославився однією з головних ролей у серіалу "Друзі" – одному з найпопулярніших ситкомів, що транслювали в 1990-2000-х роках. У ньому показували життя шести друзів, які живуть у Нью-Йорку.

Зокрема, актор знявся в 10 сезонах стрічки. А його завершальні епізоди переглянуло більше, ніж 52 мільйони глядачів у США. Серіал приніс шалену популярність та статки головним героям. Цікаво, що у 2022 році світ побачила книга Меттью Перрі "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ". У ній актор поділився, що має залежність від алкоголю та знеболювальних препаратів.

Френсіс Стернгаген

У листопаді померла американська акторка Френсіс Стернгаген. Їй було 94-му роки. Вона померла природною смертю у своєму будинку в Нью-Йорку. Акторська кар'єра Френсіс Стернгаген тривала близько 65 років – з 1948 по 2014 рік.



Френсіс Стернгаген / Фото з інстаграму Джона Карліна

Вона відзначилась ролями у стрічках "День незалежності", "Закон і порядок", "Швидка допомога". Однак найбільшої слави акторці принесла роль Банні МакДугал у серіалі "Секс і місто".