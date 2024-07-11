Швейцарія хоче відмовитися від проведення Євробачення-2025: що сталося

Представники Швейцарії Nemo здобули перемогу на конкурсі Євробачення-2024. Втім, країна може не приймати музичні змагання наступного року через пропозиції місцевих політичних партій.

Федеральний демократичний союз виступає проти виділення коштів для проведення конкурсу. Політики планують ухвалити рішення найближчим часом.

Не пропустіть Це лотерея, – Jerry Heil і alyona alyona зізналися, яке місце хотіли зайняти на Євробаченні

На думку союзу, Євробачення "супроводжується антисемітськими інцидентами й сатанинським внеском". Критикуючи пісенні змагання, політики згадали цьогорічний конкурс, який відбувся у Мальме, Швеції, де проводилися протести щодо скасування кандидатури Ізраїлю через війну в Газі.

Федеральний союз висловив хвилювання стосовно безпеки громадян. Політики впевнені, що під час проведення конкурсу може статися непередбачуване через воєнні дії Ізраїлю та Палестини.

Планувалося виділити 20 мільйонів франків (905 735 139 мільйонів гривень) на проведення Євробачення-2025 у Швейцарії. Однак, політики планують організувати збір підписів, щоб оскаржити виділення коштів для конкурсу.

Нагадаємо, Jerry Heil нещодавно натякнула на повернення на Євробачення у 2025 році. Представниця України на конкурсі поділилась, що сумує за конкурсом. Прихильники артистки підтримали її та пишуть, що справді хотіли б побачити співачку в наступному році. Ці коментарі залишають як іноземні, так і українські фани.