У ностальгійному ролику Jerry Heil зібрала чимало кадрів із залаштунків Євробачення: це підготовка, репетиції, примірка костюмів та грим. Представниця України на конкурсі поділилась, що сумує за конкурсом.
Цікаво Це лотерея, – Jerry Heil і alyona alyona зізналися, яке місце хотіли зайняти на Євробаченні
Під роликом співачка залишила підпис, що заінтригував шанувальників.
Спогади про Євробачення. Як щодо Євробачення-2025?
– написала Jerry Heil.
Jerry Heil показала кадри з Євробачення: відео
Артистці у коментарях відповіло чимало шанувальників. Вони підтримують співачку й пишуть, що справді хотіли б побачити її на конкурсі в наступному році. Ці коментарі залишають як іноземні, так і українські фани:
- "Так, Євробачення-2025! Ти заслуговуєш!";
- "Так! Зроби колаборацію з alyona alyona чи Джамалою! Твій голос ангельський";
- "Ти була моєю найулюбленішою на Євробаченні, я підтримував тебе як міг. На мою думку, ви повинні були перемогти цього року, бо точно цього заслуговуєте!".
Нагадаємо, Jerry Heil тричі брала участь у Нацвідборі. Утретє вона спробувала свої сили разом з реперкою alyona alyona і перемогла. Артистки здобули 3 місце на Євробаченні.