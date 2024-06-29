Це лотерея, – Jerry Heil та alyona alyona зізналися, яке місце хотіли зайняти на Євробаченні

Представниці України на Євробаченні – Jerry Heil та alyona alyona посіли третє місце у фіналі. Артистки зізналися, чи претендували на перемогу.

На пресконференції напередодні свого київського концерту Jerry Heil та alyona alyona відповіли на запитання журналістів, пише Show 24. Одне з них стосувалось того, яке місце хотіли б зайняти співачки на Євробаченні-2024.

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Реперка alyona alyona зізналась, що розуміла, що в дуеті з колегою вона може отримати призове місце. Але загалом для неї це була невідомість.

Насправді це ж лотерея. Це ситуація в країні, ситуація у світі. Ви бачили, яке це Євробачення взагалі було непередбачуване. З дискваліфікацією Нідерландів,

– пригадала артистка.

Jerry Heil натомість зізналась, що очікувала на друге місце. На її думку, вони отримали занадто багато нулів від інших країн. Все тому, що Україні не хотіли дозволити отримати перше місце.

"Я думала, що друге. На перше ми не розраховуємо, бо політична ситуація. Мені здається, що нам так намагались зробити, щоб ми не потрапили на перше, і стільки нулів поставили, що перестаралися трошечки. Але мені подобається трійка", – висловилась Jerry Heil.

Jerry Heil та alyona alyona про місце на Євробаченні: відео 24 Каналу

Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024